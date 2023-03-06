"Неугомонный дед" вновь получил срок: в Перми осудили 71-летнего насильника

Почти полвека Василий провел в местах лишения свободы.

Из своих 71 года почти 50 лет пермяк Василий П. провел на зоне за преступления против половой неприкосновенности. Но и в старости бес по-прежнему подталкивает его в ребро.

Год назад, в минувшем феврале 70-летний мужчина встретил возле дома по бульвару Гагарина 19-летнюю девушку. Он попросил ее помочь выбрать одежду в магазине для дочери его знакомой. Та, дескать, такого же телосложения. Девушка, которая шла домой, откликнулась на просьбу безобидного на вид дедушки. Тот предложил ей на выбор два магазина: один на Дружбе, второй - в стороне улицы Старцева. Она согласилась проехать до магазина на Старцева.

От остановки дедуля со своей помощницей пошли якобы в сторону магазина через лес вблизи лыжной базы «Динамо». И там неугомонный дед совершил в отношении девушки, по словам пресс-службы СКР, «иные действия сексуального характера».

Через три дня его задержали сотрудники уголовного розыска. Было проведено расследование. И дело передали в суд.

- Житель Перми признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством», - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил Василия П. к восьми годам в исправительной колонии строгого режима. Впрочем, к пребыванию там ему не привыкать.

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Свой первый приговор за два изнасилования он получил в 1978 году, ему дали 13 лет. Но за примерное поведение срок сократили на 4 года, и Василий вышел по УДО.

1995 год - вновь сексуальное насилие. Вновь срок – на этот раз восемь лет. И – да-да, снова УДО. Следующий срок - семь с половиной лет - он получил в 2003 году за насильственные действия сексуального характера.

В 2010 году рецидивиста посадили на 12 лет в колонию особого режима. Освободился он 20 декабря 2021 года, а спустя два месяца старика снова потянуло на молоденьких.

Когда в следующий раз «неугомонный дед» окажется на свободе, ему будет под 80. Может быть, к этому возрасту он все-таки угомонится?