В Перми банду из пяти наркоторговцев отправили за решетку на 80 лет

Фото: Архив "КП"

Пермский краевой суд огласил приговор присяжных в отношении пяти наркоторговцев. Объединившись в группу, они производили запрещенные вещества с целью дальнейшего сбыта.

Тимура Джафарова отправили в колонию строгого режима на 18 лет 6 месяцев и оштрафовали на 900 тысяч рублей. Сергей Яксон получил 15 лет и 6 месяцев «строгача», а также штраф 450 тысяч рублей. Александра Чекирева приговорили к 16 годам 6 месяцам в колонии строгого режима и оштрафовали на 900 тысяч. Сергея Харитонова и Дмитрия Пирожкова отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Оба получили штраф в 500 тысяч рублей. Всего вышло 80 лет колонии на пятерых.

Дмитрий Пирожков, который находился под подпиской о невыезде, взят под стражу в зале суда.

Обвиняемые в течение 15 дней могут обжаловать приговор в апелляционном порядке в Четвертом апелляционным суде Нижнего Новгорода.

Напомним, что наркоторговцев задержали еще в 2019 году. В селе Култаево они обустроили цех с оборудованием для синтеза химических веществ. В ходе следствия наркотики изъяли из цеха, из машины одного обвиняемого и еще у двух участников группы, которые держали их при себе.

По версии следствия, Джафаров был лидером группы, Чекирев ранее работал в бизнесе, а Яксон приехал из Санкт-Петербурга. Его следствие называет «химиком-экспертом». Также Джафаров и Яксон ранее уже были судимы за наркоторговлю. Пирожков был курьером, а Харитонов — «администратором нарколаборатории».

Как сообщалось ранее, коллегия присяжных заседателей признала всех участников преступной группы виновными 27 марта этого года. Джафаров, Чекирев и Яксон, по мнению присяжных, снисхождения не заслуживают, Пирожков и Харитонов — заслуживают. Судья признал вердикт ясным и непротиворечивым.

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