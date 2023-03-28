Присяжные в Перми вынесли вердикт группе наркоторговцев, задержанных еще в 2019 году

Фото: архив "КП"

В Пермском краевом суде присяжные вынесли вердикт в отношении пяти человек, которые объединились и начали производить наркотики.

Обвиняемые были задержаны еще в 2019 году. В составе преступной группы они занимались производством наркотиков с целью дальнейшего сбыта. В селе Култаево они обустроили цех с оборудованием для синтеза химических веществ. В ходе следствия наркотики нашли и изъяли из цеха, из машины одного обвиняемого и еще у двух участников группы, которые держали их при себе.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, Тимура Джафарова, Александра Чекирева и Сергея Яксона присяжные признали виновными, однако посчитали, что Дмитрий Пирожков и Сергей Харитонов заслуживают снисхождения.

По версии следствия, Джафаров был лидером группы, Чекирев ранее работал в бизнесе, а Яксон приехал из Санкт-Петербурга. Его следствие называет «химиком-экспертом». Также Джафаров и Яксон ранее уже были судимы за наркоторговлю. Пирожков был курьером, а Харитонов — «администратором нарколаборатории».

Обсуждение последствий вердикта назначено на 3 апреля. После этого судья вынесет приговор.

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