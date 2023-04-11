В Прикамье школьника, которого одноклассник ударил ножом, выписали из больницы

С несколькими ножевыми ранениями пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школьника, которого ранил ножом одноклассник в школе Асово, выписали из больницы. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края.

Напомним, поножовщина произошла в школе в селе Асово Березовского района 6 апреля. Ученик 7 класса напал на своего одноклассника с ножом. К счастью, тяжелых травм пострадавший ребенок не получил. С несколькими ножевыми ранениями его госпитализировали в Кунгурскую больницу. Нападавшего задержали. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал корреспонденту «Комсомолки» подробности произошедшего.

- Пострадавший мальчика воспитывается в полноценной и благополучной семье. А напавшего мальчика воспитывает бабушка. Нож он принес заранее. Спрятал. Хотел не одного его порезать, а многих, из-за ненависти к ним. Выжидал момент. Нападение начал во время урока по русскому языку. Ученики сдавали пересказ и заходили в класс по очереди. В коридоре стал наносить удары в шею и спину мальчику. Пока на одного нападал, другие разбежались. Его задержал учитель физкультуры, до преподавательской деятельности он долгое время работал в правоохранительных органах, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям: «покушение на убийство» и «халатность». В настоящее время следователи выясняют мотивы поступка школьника.

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