Тимур Бекмансуров пытается облегчить себе жизнь в тюрьме

Через три месяца после приговора Бекмансуров пожаловался, что состояние его здоровья специалисты оценили неверно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через три месяца после оглашения приговора Тимуру Бекмансурову о виновнике страшной бойни в пермском университете вновь пришли новости. На этот раз преступник-инвалид обратился в Свердловский суд Перми с просьбой пересмотреть назначенную ему ранее группу инвалидности.

Напомним, во время нападения на вуз студент первого курса был тяжело ранен. Врачам, чтобы спасти ему жизнь, пришлось ампутировать часть ноги. Пока шло следствие, фигуранту уголовного дела провели экспертизу и бессрочно назначили третью группу инвалидности.

«КП» уже писала, что содержался Бекмансуров в специальной камере для инвалидов - а это прогулки по желанию, библиотека, игры с сокамерниками в шахматы и шашки и диетическое питание, где в меню – творог, яйца, молоко, мясо и сок.

Уже через три месяца после приговора он пожаловался, что состояние его здоровья специалисты оценили неверно: ему нужно присвоить не третью, а вторую группу инвалидности. А это заведомо лучшие условия содержания для осужденных: для них устанавливают повышенные нормы питания, они могут получать дополнительные посылки, а к труду привлекаются по их желанию.

В Свердловском районном суде сообщили «Комсомолке», что Бекмансурову назначена новая медицинская экспертиза. Решение об этом было принято 4 апреля. Каким будет в итоге решение медико-социальной экспертизы, станет известно позже.

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