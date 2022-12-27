Как уберечь организм от чрезмерного употребления алкоголя: выявление причин и здоровый образ жизни

Чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперт по правильному питанию, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края Лариса Ростова напоминает, что миллионы людей ежегодно умирают из-за чрезмерного употребления алкоголя.

В чем заключается вред алкоголя для организма?

Алкоголь – это этиловый спирт и вода, для улучшения вкусовых характеристик добавляются усилители вкуса, сахар, а также красители. Это продукт очень калорийный.

Средняя калорийность алкогольных напитков на 100 мл: крепостью от 10 до 13 градусов составляет 73 ккал, при 13-20 градусах - до 147 ккал, начиная с 40 градусов - 200-240 ккал, с добавлением глюкозного сиропа либо твердого сахара – от 326 ккал.

Быстрые углеводы – основная составляющая алкогольных напитков. Алкоголь повышает аппетит и замедляет обмен веществ в организме.

Алкоголь оказывает токсическое действие на нервную систему – мозг, а также происходит ухудшение зрения, речи и нарушается координация движений. Неадекватная оценка ситуации и информации, отклонения от этических норм, переоценка собственных возможностей, все это можно назвать умственной деградацией.

При употреблении алкоголя организм теряет большое количество жидкости, вместе с ней из организма вымываются полезные вещества и элементы, развивается общая слабость, нарушение сна. Страдают все системы и органы – токсическое действие алкоголя.

Помимо пагубного действия на организм, чрезмерное употребление алкоголя, это большие финансовые затраты, потерянные дни на восстановление здоровья, падение в глазах других людей. Наверное, никто не планирует заранее после выпивки, следующие дни провести в тяжелом состоянии, со стыдом вспоминая и оценивая последствия предыдущего алкодня. Но чаще всего самоконтроль и алкоголь не совместимы.

Если Вы признаете наличие проблемы – алкоголизма у себя, помните, что избавляться от пагубной привычки нужно как можно раньше, возможно все, все в ваших руках.

Как найти мотивацию для избавления влияния от алкоголя?

Мощная мотивация и искреннее желание бросить пить является необходимым для избавления от алкоголизма. Чтобы избавиться от алкоголя нужно установить причины тяги к спиртному, и обдумать их значимость. Лучше посоветоваться с близкими или единомышленниками, создать для себя команду поддержки.

Исключение алкоголя из жизни не несет потерь, а, напротив, дает приобретения в виде стабильного психического и физического состояния. В современном мире существует огромное количество слабоалкогольных напитков, например: пиво, вино. Эти напитки на ранних этапах отказа от алкоголя помогут не привлекать внимание к вам со стороны других людей во время застолий, а вам помогут придерживаться намеченного пути по трезвому образу жизни.

Восстановить организм и вернуться к здоровому образу жизни помогут:

- Полноценный сон в ночное время суток в темноте, не менее 8 часов;

- Полноценное и сбалансированное питание. Когда финансы на алкоголь больше не нужно тратить, их можно потратить на здоровую пищу, свежие ягоды и фрукты, мясо, рыбу и тому подобное;

- Похвала, стимул. Запланируйте для себя подарок за трезвый образ жизни, Вы становитесь лучше для себя и других людей, а значит заслуживаете поощрения;

- Новый интерес - хобби. Нужно наполнить свою жизнь чем-то новым, желательно расписать все свободное время делами и событиями. Составьте план посещения новых мест (кафе, природные, городские достопримечательности и так далее), прочитайте мотивационные книги, посмотрите хорошие фильмы, желательно позитивные (комедии, приключения);

- Забота о внешнем виде – обратите внимание на свое отражение в зеркале, на свою одежду, меняйтесь и в этом ключе, радуйтесь своему виду.

- Физические нагрузки – абонемент в фитнес зал, бассейн, групповые занятия на свежем воздухе, йога, дыхательные практики. Ищите единомышленников, поставьте задачу перед собой по улучшению внешнего вида, выносливости и силы. Двигательная активность стимулирует выработку гормонов счастья, улучшению вашей продуктивности и здоровья.

Жизнь без алкоголя прекрасна! Вы сами увидите, как меняетесь к лучшему, и мир вокруг вас становится лучше. Здоровья вам, и всех благ!

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