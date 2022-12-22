О пользе овощей и фруктов: что надо знать о правильном питании и защите иммунитета

Ваше здоровье - овощи и фрукты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, специалист по медицинской профилактике краевого «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Лариса Ростова знакомит читателей «Комсомолки» об использовании в качестве современного фастфуда микрозелени, овощей и фруктов, а также дает советы о защите иммунитета в осенне-зимний период.

Домашний огород для правильного питания

Сейчас модно есть микрозелень! Все лучшие рестораны и шеф-повара, имеющие звезды Мишлен, используют эти «травиночки» для создания красоты на тарелке, одновременно с этим насыщая блюдо новыми вкусовыми нотками и пользой!

Микрозелень - настоящий современный фастфуд. В качестве микрозелени можно использовать практически все культуры: овощные, бобовые, зерновые. Эти хоть и маленькие листочки, росточки, будут настоящей кладезью питательных веществ, благотворно влияющих на организм человека.

Микрозелень можно купить в супермаркете или выращивать самостоятельно дома. Рецепт прост: семена замачивают от 6 до 10 часов, затем проращивают от 2 до 5 дней. Это быстро и полезно!

Самые распространенные и популярные культуры для выращивания дома: руккола, ячмень, морковь, горох, амарант. Они добавят вкуса, красоты вашим блюдам, и, конечно же, дополнит и разнообразит рацион без лишних калорий, так как микрозелень является ценным диетическим продуктом.

Давайте коротко поговорим о самых ярких представителях микрозелени.

Руккола – микрозелень, отличается горьковатым вкусом, идеальное дополнение к мясным блюдам, источник фолиевой кислоты, железа, меди, витаминов С, К, А, Е.

Амарант – зелень с розовыми листочками, нежным вкусом, подойдет даже для десертов, фруктовых салатов, является мощным антиоксидантом, защита вашего иммунитета.

Морковь – ростки, имеют сладкий вкус, отличный источник витамина А, клетчатка нормализует работу ЖКТ.

В чем польза овощей и фруктов

Польза овощей и фруктов состоит, прежде всего, в клетчатке. Клетчатка жизненно необходима для кишечника, помогает кишечнику бороться с воспалительными процессами, снижает риск возникновения рака толстой кишки, при регулярном применении помогает справляться с запорами и дисбактериозом, нормализует уровень сахара в крови.

Клетчатка настолько важна для человека, что должна ежедневно присутствовать в рационе! Идеально употреблять около 25 граммов ежедневно! Важно помнить, что коррекция веса невозможна без достаточного количества клетчатки!

Овощи и фрукты – это антиоксиданты, минералы и витамины. Антиоксиданты: бета – каротин (форма витамина А) и витамина С защищают клетки организма от болезней и старения. Фитонциды обладают антибактериальным действием (чеснок, лук и цитрусовые), подавляют действие болезнетворных бактерий на организм, сокращают количество микробов в ротовой полости.

Разный цвет – разные свойства

Разный цвет фруктов и овощей – разные полезные свойства.

Желтый цвет - много каротиноидов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Оранжевый цвет - бета-каротин, это антиоксидант (противораковые свойства).

Красный цвет - флавоноиды, защита от воздействия свободных радикалов.

Зеленый цвет – много хлорофилла, который улучшает процесс пищеварения, укрепляет нервную систему.

Синий/фиолетовый цвет – черника, голубика, ежевика, виноград, сливы, баклажаны – содержат большое количество антиоксидантов, которые замедляют процесс старения, защищают от свободных радикалов.

Нужно четко понимать, что витамины и минералы из БАДов и из овощей, ягод, фруктов – это разные вещи! Отдавайте предпочтение природным натуральным, а не синтетическим компонентам, от этого зависит их усвояемость организмом. Максимальную пользу можно извлечь только из натуральных фруктов и овощей, также помним, что дополнительная польза в клетчатке.

Фрукты и овощи на защите иммунитета

Органические кислоты и эфирные масла, помогают усвоению минералов, а также улучшают весь процесс пищеварения. В число минералов входят: железо, магний, фосфор, кальций, калий. Весь этот полезный набор содержатся в достаточном количестве в овощах и фруктах.

Осенне-зимний период – время проверки на прочность нашего иммунитета. Свежих овощей и фруктов много на полках магазинов, но нужно обращать внимание на сезонность продуктов, помнить о возможности употреблять замороженные овощи и фрукты.

Шоковая заморозка сохраняет все полезные свойства продукта. Важное дополнение еще в том, что нужно знать, что измельчение овощей и фруктов металлическим ножом снижает количество витаминов в них, используйте керамический нож.

Будьте здоровы и полны энергии, включите в свой рацион не менее 400 граммов (5 порций) овощей и фруктов в день.

Будьте здоровы, питайтесь правильно и с пользой!

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