Реальные 300 лет Перми: «Дом Грибушина» - шедевр архитектуры и мировой литературы

Дом Грибушина в Перми. Фото: Павел Шатров

В 300-летней истории Перми есть много событий, которые делают город широко известным не только на просторах родной страны, но и далеко за ее пределами. За прошедшие 300 лет история Перми стала неотъемлемой частичкой каждого ее жителя.

Пермякам есть чем гордиться и любить свой город. При этом надо знать как можно больше интересных фактов о Перми, быть глубоко эрудированным и знающим самые невероятные, на первый взгляд, истории: 300 лет – это реально!

Сегодня наш рассказ об одном из самых красивейших зданий современной Перми - «Доме Грибушина». Нынешним пермякам это здание в историческом центре города на ул. Ленина знакомо именно под таким именем, хотя намного раньше его чаще всего назвали как «Дом с фигурами» благодаря маскам женских лиц на фасаде.

Ажурная решетка на входе в Дом Грибушина. Фото: Павел Шатров

Историю архитектуры пишет театр

За исторической справкой мы отправились в Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН. Имено эта организация сейчас размещается в историческом здании «Дом Грибушина». По составленным историческим описаниям, здание на ул. Покровской в Перми (ныне – ул. Лениа, 13а) построили между 1894 и 1898 годами по проекту выдающегося уральского зодчего Александра Турчевича. Его владельцами стали известные и состоятельные жителей Перми Зинаида и Василий Кашперовы.

Именно под названием «Дом Грибушина» он вошел в историю архитектуры («Всемирная история архитектуры в 12 томах» под редакцией академика Н.В. Баранова), как пример гармоничного объединения с модерном элементов классицизма.

Благодаря проекту Александра Турчевича здание впитало легкую тень театральности и творческой одушевленности. Как иначе, если сам Турчевич в свое время под псевдонимом Глумов выходил на театральные подмостки, а Кашперовы отводили театру практически все свое свободное время. Зинаида Викторовна состояла в числе старшин пермского кружка любителей драматического искусства, Василий Васильевич являлся членом театральной дирекции ряда пермских театральных сезонов.

Дом Кашперовых получился по тем временам действительно незаурядным, респектабельным и модным. Своей экзотичностью он привлек внимание семьи известных на Урале миллионеров и меценатов Поклевских-Козелл – людей гораздо более состоятельных, чем Кашперовы. В 1899 году свой редкостный по красоте дом Кашперовы по хорошей цене уступили Ивану Поклевскому-Козелл, который два года спустя перепродал особняк своим братьям Викентию и Станиславу. Правда, и они в нем задержались всего на три года.

«Знакомьтесь, моя дочь Людмила»

На этот раз покупателями дома стала семья Грибушиных: его купила Антонина Грибушина - вдова кунгурского миллионера и чаеторговца Михаила Грибушина. По наследству пермский особняк достался ее сыну Сергею Грибушину.

В начале ХХ века Грибушины переехали из Кунгура в Пермь с целью упрочения и расширения торговли в губернском городе. Став хозяевами особняка на ул. Покровской, они решили капитально перестроить его «на свой вкус». Для осуществления проекта, предстоящих строительных и оформительских работ вновь пригласили Александра Турчевича. Большая стройка закипела после 1905 года.

Маскароны на фасаде Дома Грибушина в Перми. Фото: Павел Шатров

Александр Турчевич принял решение строить здание из самого известного в мире влагоустойчивого материала. Вы, наверное, помните, что Венеция стоит на пермской лиственнице? В конструкции «Дома Грибушина» за основу был взят именно он: если строить, то на века! Чтобы сделать дом еще более долговечным деревянный сруб поместили в надежную кирпичную оболочку. Вот он пермский гений и гениальная инженерная мысль!

Новый дом своим убранством стал настоящим украшением Перми в 1906 году. На месте еще не успевшего состариться прежнего здания появился фешенебельный двухэтажный дом с уникальным наружным и внутренним декоративным оформлением. Стиль модерн Александром Турчевичем не только сохранил, но и подчеркнут новыми художественными достоинствами. Самой яркой и запоминающейся деталью декоративного убранства дома по праву стали маскароны: маски идеализированных женских лиц в капителях пилястр и композициях парапетов, завершающих главный фасад.

Идея сделать дом как можно узнаваемым и неповторимым принадлежит Сергею Грибушину. Он предложил всем гостям уже на входе знакомиться со своей семьей, точнее, любимой дочерью Людмилой.

Все 22 изображенных на фасаде женских лица были сделаны по фотографиям старшей дочери Сергея Грибушина Людмилы в возрасте от 5 до 18 лет. Эскизы рисунков выполнил сам Александр Турчевич, Для исполнения лепных работ по рисункам Александра Турчевича был приглашен талантливый пермский лепщик-самоучка Петр Агафьин. Увидев готовый фасад своего дома, счастливый Сергей Михайлович воскликнул: «Знакомьтесь, моя дочь Людмила!».

К огромному сожалению, при проведении реставрационных работ в 1980-х годах строители сохранили только одно изображение на всех маскаронах…

От склада до музыкальной гостиной

Сергей Грибушин не предал свой дом до самой смерти: он в нем скончался накануне Рождества 1915 года. После этого в «Доме Грибушина» жила вдова вдовы Анны Грибушина и дети. В 1919 году семья была вынуждена эмигрировать за границу.

При Советской власти «Дом Грибушина» ждала совершенно иная судьба. Практически сразу после отъезда Грибушиных, с 3 марта 1919 года в нем разместилась гарнизонная офицерская лавка со складом, затем пришел черед за военным госпиталь. На протяжении последующих десятилетий «Дом Грибушина» верой и правдой служил медицине Перми: с 1921 года в здании находилась часть детского отделения городского туберкулезного дисмансера, а с 1922 года въехала детская больница. Больница в «Доме Грибушина» размещалась до 1988 года, вплоть до передачи его Пермскому федеральному исследовательскому центру УрО РАН.

Во многом благодаря новому собственнику «Дом Грибушина» удалось спасти от полного разрушения и неминуемого сноса. После нещадного использования даже гений Александра Турчевича оказался бессилен: по оценкам специалистов износ здания составлял до 90%. было принято член-корреспондентом РАН Юрием Степановичем Клячкиным, организатором и первым председателем ПНЦ УрО РАН.

Долгая последующая реставрация продолжалась с 1987 по 1995 годы. В 2009 году провели новые ремонтные работы «Лома Грибушина».

Пермские историки и краеведы в своих изысканиях нашли интересный факт. Неотъемлемой частью внутреннего пространства старинного купеческого особняка Грибушиных и отражением их жизни была «Музыкальная гостиная», о ее акусчтике в Перми ходили настоящие легенды. Традиция проведения музыкальных вечеров возобновили после завершения научной реставрации здания в 1993 году.

Дом с фигурами на Купеческой

Другой совершенно невероятный и фантастический факт носит не история «Дома Грибушина», а гений Нобелевского лауреата Бориса Пастернака. Действие своего всемирно известного романа «Доктор Живаго» он перенес в город Юрятин, который как две капли воды похож на Пермь!

Со стороны Пастернака было бы совсем неприлично обойти стороной один из самых красивейших домов старой Перми, извиняемся, Юрятина. Благо, Борис Пастернак знал очень хорошо это здание и восхищался им во время своих частых посещений Перми в 1916 году. Именно в городе на Каме родились его одни из первых лирических стихотворений.

Но вернемся к «Доктору Живаго». По сюжету, главный герой книги Юрий Живаго приезжает в Пермь и ищет свою любимую женщину. У него в руках оказалась книжка Ларисы, с заложенными в ней требованиями в каталожную.

«Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения: «Купеческая, против дома с фигурами».

Тут же, у кого-то осведомившись, Юрий Андреевич узнал, что выражение «дом с фигурами» в Юрятине настолько же ходячее, как наименование околотков по церковным приходам в Москве или название «у пяти углов» в Петербурге.

Так назывался темно-серый стального цвета дом с кариатидами и статуями античных муз с бубнами, лирами и масками в руках, выстроенный в прошлом столетии купцом театралом для своего домашнего театра. Наследники купца продали дом Купеческой управе, давшей название улице, угол которой дом занимал. По этому дому с фигурами обозначали всю прилегавшую к нему местность…».

Узнали? Совершенно нет сомнения, что «Дом с фигурами» как раз и есть всем известный «Дом Грибушина» в Перми! Кстати, этот факт подтвердили исследования маститых литературоведов и историков.

Новая поликлиника на месте Дома Лары в Перми. Фото: Павел Шатров

Мало того, в бытность прохождения через Пермь транссибирского экспресса в нем можно было найти каталог памятных и исторических мест городов, через которые он мчал своих пассажиров на Восток. Там предлагалось обязательно сделать остановку в Юрятине-Перми и дойти до «Дома Лары» и «Дома с фигурами». Благо, последний был сохранен для потомков, а дом, где жила Лариса Федоровна, был безжалостно снесен. Сейчас на этом месте возвели корпус городской поликлиники Ленинского района. Его витражи, как когда-то 100 лет назад «Дом Лары», отражают очертания «Дома с фигурами»…

Кстати,

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