Реальные 300 лет Перми: Василий Татищев - «птенец гнезда Петрова»

Фото: Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского

В 300-летней истории Перми есть много событий, которые делают город широко известным не только на просторах родной страны, но и далеко за ее пределами. За прошедшие 300 лет история Перми стала неотъемлемой частичкой каждого ее жителя.

Пермякам есть чем гордиться и любить свой город. При этом надо знать как можно больше интересных фактов о Перми, быть глубоко эрудированным и знающим самые невероятные, на первый взгляд, истории: 300 лет – это реально!

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Сегодня наш рассказ о Василии Никитиче Татищеве – основателе Перми, первооткрывателе и государственном деятеле, историке и инженере. Часть интересных фактов мы нашли в Государственном архиве Пермского края.

«Птенец гнезда Петрова»

Будущий основатель города Перми Василий Никитич Татищев появился на свет 19 апреля 1686 года в родовом поместье в Псковском уезде. Род Татищевых происходил от младшей ветви смоленских князей Рюриковичей.

В 20 лет Василий вместе со своим старшим братом Иваном поступил на военную службу, стал участником боевых действий под Полтавой – главной битве Северной войны, а затем в Прутском походе уже в рамках Русско-турецкой войны.

С 1712 года по велению царя всея Руси Петра Первого Василий Татищев, как и многие талантливые молодые люди того времени, желающие постигать науку, отправился на обучение заграницу. Петр Алексеевич считал, что находить людей для службы нужно было среди любого сословия. Попав к государю еще «неоперившимися», они прошли его школу и стали величайшими государственными деятелями. В поэме «Полтава» Александр Пушкин назвал «взращенных» сподвижников Петра I «птенцами из гнезда».

В Берлине, Дрездене, Бреславле Василий Татищев занимался артиллерийскому и инженерному делу. В эти годы он познакомился с ближайшим соратником русского царя Яковом Брюсом - реформатором русской артиллерии, географом и дипломатом.

Именно по настоянию Брюса, занявшего пост главы Берг-коллегии, капитану от артиллерии Василию Татищеву было поручено заняться «землемерием» всего государства и составлением подробной географии России. Однако, государству в целях обеспечения своей военно-промышленной мощи и экономического развития стали более необходимы поиск мест и строительство там новых заводов по плавке меди и серебра. Таким местом по праву был выбран Урал, нынешняя территория Пермского края.

«Будем строить заводы и медь плавить…»

В 1720 году Василий Татищев получает новое назначение, чтобы «в Сибирской губернии на Кунгуре и в прочих местах, где обыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь плавить...».

В том же году 30 июля Василий Татищев вместе с «пробирных дел мастером» саксонцем Иоанном-Фридрихом Блиером и первыми русскими специалистами горного дела — петербуржцами Иваном Патрушевым, Никоном Шаламовым и другими мастеровыми людьми прибыл в Кунгур. Уже 1 августа Татищев подписал первый указ «горной власти на Урале». Первым же предметом его пристального внимания стали вовсе не местные медные рудники, а «ходы подземного зверя». Так было положено начало изучению Кунгурской пещеры.

В сентябре 1720 года Татищев прибыл в Соль-Камскую (ныне – Соликамск), где его заинтересовала соледобыча и солеварение. Отсюда он направился в Чердынь, побывал на вишерской «говорящей горе» - Говорливом камне.

Осенью Василий Татищев уже в Предуралье, куда отправился для исследования берегов Камы. Здесь его интересовал выбор места для возможного размещения нового медеплавильного производства. Его привлекали удобное место в устье реки Ягошихи (сейчас - Егошиха), близость к Каме с ее пологими берегами, которые можно было использовать для сооружения удобных причалов.

Хотя Василий Никитич Татищев пробыл здесь всего несколько месяцев, его по праву можно назвать родоначальником Егошихинского завода и поселка – предшественника города Перми. Здесь он сделал некоторые распоряжения относительно построек, сам снял план местности и составил проект укреплений при Егошихинском заводе, продолжил осматривать близлежащие медные рудники.

Конфликт с промышленниками и отстранение от дел

В то время один из старейших заводов на Урале – Невьянский – находился в руках промышленников Демидовых. Они переманивали к себе лучших мастеров и рабочих с казенных заводов, не платили никаких налогов, самовольно рубили лес. Это не могло понравиться Василию Татищеву, который считал, что у казенных заводов должны быть преимущества перед частными.

В то время Татищев уже занимал должность управляющего Уральскими казенными заводами. Это давало ему право вмешиваться в дела частных заводов, чем он нередко пользовался. Это, в свою очередь вызвало недовольство Никиты Демидова, который подал на Татищева жалобу уже императору Петру I.

Петр Алексеевич поручил полковнику Вильгельму де Геннину произвести следствие, который до этого руководил строительством Сестрорецкого оружейного завода и зарекомендовал себя в качестве опытного геолога-рудознатца и управленца. Несмотря на то, что де Геннин рассудил дело в пользу Татищева, в феврале 1722 года Василия Никитича отзывают в Петербург. Вместо него управляющим Уральскими казенными заводами был назначен получивший звание генерал-майора от артиллерии Вильгельм де Геннин. В последствии он одобрил почти все проекты Василия Татищева по постройке новых заводов.

Егошихинскому заводу быть!

Во второй половине 1722 года Татищев возвратился на Урал и поступил в подчинение де Геннина. В ноябре 1722 года Василий Татищев показывает ему место для закладки Егошихинского завода. Вильгельм де Геннин полностью согласился с представленными доводами и расчетами.

В январе 1723 года Татищев вновь отправляется на Егошиху для окончательной проверки и утверждения места для начала строительства завода. В мае 1723 года он принял участие в его закладке. Именно с Егошихинского завода берет начало история Перми.

Составитель карт и истории государства Российского

Василия Никитича Татищева современники считали весьма разносторонней и яркой личностью. Константин Бестужев-Рюмин – юрист и историк, профессор Петербургского университета, высоко оценивал его вклад в создании исторических трудов: «Пушкин назвал Ломоносова первым русским университетом; название это в значительной степени может быть применено и к первоначальнику русской исторической науки – Татищеву».

Из под пера Василия Татищева вышла «История Российская» – обобщающий труд по отечественной истории, написанный на основе многочисленных русских и иностранных источников. Он подготовил первую русскую публикацию исторических источников, введя в научный оборот тексты «Русской правды» и «Судебника» 1550 года с подробными комментариями, положил начало развитию в России этнографии, источниковедения. Кроме того, Татищев составил первый русский энциклопедический словарь, занимался составлением географических карт.

Граф Брюс в своих воспоминаниях писал, что Василий Татищев понял, что «без полной и верной истории нельзя успеть в составлении полной и верной географии – и вот он начинает заниматься русской историей, собирает летописи, делает выписки из немецких и польских исторических книг, потому что сам знает эти два языка; из книг же, написанных на языках ему неизвестных, заставляет переводить все относящееся к России».

Огромной заслугой Василия Татищева стала проделанная им работа по поиску месторождений полезных ископаемых. В Екатеринбурге он создал единый центр управления горнозаводской промышленностью на территории Прикамья, Урала, Сибири до горного Алтая.

Татищев первым на Урале составил инструкцию по охране лесов и требовал ее неукоснительного исполнения. В начале XVIII века объяснил карстовые явления, указал на происхождение каменного угля из древесных пород, пояснил на примере Кунгурской ледяной пещеры деятельность подземных вод. К сожалению, его научные труды по горнозаводскому делу, метеорологии, геологии не сохранились. Василий Татищев собрал большую коллекцию минералов, окаменелостей, растений, скелетов животных и рыб, положив начало созданию музеев при Академии наук.

Сам Татищев говорил, что причиной, побудившей его служить и работать во благо Отечества было «… желание воздать должное благодарение вечной славы и памяти достойному государю, его императорскому величеству Петру Великому за его высокую ко мне показанную милость, яко же ко славе и чести моего любезного отечества».

Профессор Казанского университета Дмитрий Корсаков в 1880-х годах в числе главных достоинств Василия Татищева привел: «Практичность во всем, и в делах и в воззрениях, полное отсутствие идеализма, мечтательности и глубокое понимание сущности вещей, находчивость, умение всегда ко всему приноровиться, необыкновенно здравое и меткое суждение обо всем и тонкая здравая логика – вот отличительные черты его интеллектуального и нравственного образа… Достоинства Татищева составляют отличительные черты русского человека вообще; недостатки являются характеристическими чертами времени, в которое жил и действовал Татищев».

В исторической части Перми на ул. Ленина в день 280-летия города, 11 июня 2003 года, появился памятник Василию Татищеву, а чуть позже и улица, носящая его имя. Общественный совет по топонимике 5 октября 2018 года согласовал присвоение названий семи новым улицам в микрорайоне «Красные казармы», которые стали носить имена: основателей города Василия Татищева и Вильгельма де Геннина, губернатора Карла Модераха, меценатов Дмитрия Смышляева и Ивана Любимова, изобретателя Николая Воронцова и архитектора Александра Турчевича.

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