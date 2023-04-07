В День Победы откроют уникальную выставку военной техники и вооружений предприятий Прикамья

Фото: Правительство Пермского края

В Перми 6 апреля состоялось заседание краевого оргкомитета «Победа». Его участники рассмотрели программу главных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Дня Победы. Более 200 памятных и праздничных мероприятий охватят все категории жителей Пермского края.

Одним из ключевых событий празднования 9 мая в 2023 году станет уникальный краевой фестиваль «Оружие Победы». Фестиваль входит в число мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Перми. Впервые пермяки и гости города смогут увидеть выставку техники и вооружений, созданными на предприятиях Пермского края. Выставка развернет свои экспозиции на площади перед Театром-Театром в Перми.

Как подчеркнул председатель краевого оргкомитета «Победа», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, выставка техники и вооружений станет знаковым и запоминающимся событием.

Подробности о фестивали «Оружие Победы» в Перми сообщил представитель общественной палаты Прикамья в общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов. Фестиваль стартует 9 мая прохождением усиленной колонны исторической и современной военной техники. После торжественного Парада Победы перед Театром-Театром начнет работу выставка, где все участники и гости праздничных мероприятий смогут ознакомиться с различными видами вооружения.

«После окончания праздничного Дня Победы выставочную экспозицию переместят на две основные площадки в Перми. Одна из них будет располагаться на территории Музея пермской артиллерии, вторая - Завода им. Шпагина. Еще одна часть проекта – проведение на различных городских площадках сопутствующих патриотических мероприятий и активностей, популяризирующих промышленность в целом: кинопоказов, конкурсов, концертов, награждений и многое другое. Официальное открытие экспозиции запланировано на 10 июня, ее работа продлится до октября», - пояснил Ямур Гильмутдинов.

Проведение фестиваля «Оружие Победы» в Перми было поддержано и одобрено на федеральном уровне.

Глава региона Дмитрий Махонин считает важным привлечение к самому важному празднику нашей страны, подростков и молодежь.

«Традиционно намерены провести на самом высоком уровне торжественное прохождение войск и акцию «Бессмертный полк». Молодое поколение должно знать, какой ценой нашим предкам досталась Победа, уважать и ценить этот подвиг. До 9 мая остается почти 1,5 месяца. За это время должны быть завершены все подготовительные мероприятия», - поставил задачу Дмитрий Махонин.

Отметим, к акции «Бессмертный полк» может присоединиться любой желающий. В этом году участниками шествия также станут родственники пермяков, погибших в ходе спецоперации.

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