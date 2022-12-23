Коммерческая медицина в 2022: ситуация рынка услуг на примере офтальмологической сети клиник 3Z

Ежегодно частная медицина совершенствует свой подход к оказанию услуг пациентам, внедряет новые способы лечения и обновляет парк оборудования, оптимизирует сервисные программы. Всегда это зависит от личного фокуса компании, который, как следствие, - влияет на рынок услуг в целом. В фокусе этого года было плановое, сбалансированное развитие деятельности с учетом стагнации многих процессов и переориентирования в работе с поставщиками.

Новые возможности для региона

Доля лазерных операций на переднем отрезке глаза и сетчатке от общего количества хирургических вмешательств, проведенных в клиниках 3Z в 2021 году, составила около 30%. Такой высокий процент данного вида операций обусловлен широким спектром заболеваний, требующих лазерного лечения. В связи с чем было принято решение и заключен договор о приобретении современной навигационной лазерной системы Navilas 577s, производства Германии. Эта система применяется в комплексном лечении заболеваний сетчатки и является новейшим поколением лазерных систем.

Это значительно улучшит условия комплексного лечения пациентов с патологиями заднего отрезка глаза. Сократятся случаи необходимости использования местных анестетиков, болевые ощущения сведутся к минимуму. Бесконтактный способ воздействия позволит исключить любое прикосновение к глазу, что крайне важно для пациентов с лабильной нервной системой.

- В первую очередь, обновление технической базы отделения лазерной хирургии позволит повысить комфорт врача и пациента: уменьшить время проведения тех или иных процедур и, в отдельных случаях, сократить общие сроки лечения, точность прогнозирования результата лечения станет максимальной. Решается главная задача - повышается уровень удовлетворения потребностей населения в высокотехнологичной офтальмологической помощи, – заявила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

Напомним, что группа компаний 3Z включает в себя 4 хирургические клиники в Краснодаре, Москве, Ессентуках и Перми, а также 32 диагностических центра в 9 регионах России. На сегодняшний день пациенты уже получают хирургическое лечение на системе Navilas 577s в краснодарской клинике 3Z. Крайне важно, что для некоторых пациентов, например, с хронической центральной серозной хориоретинопатией, это единственный способ получить медицинскую помощь. Со следующего года во всех клиниках группы компаний 3Z пациентам будут доступны процедуры на новой лазерной системе.

Новый диагностический центр в Перми и новый врач в клинике

Разветвленная система диагностических центров 3Z - это возможность для пациентов проходить комплексное обследование глаз на современном оборудовании с доступной логистикой.

В 2022 году новые диагностические центры 3Z открылись в нескольких городах присутствия компании, в том числе и Перми. Теперь жители Кировского и прилегающих к нему районов города могут существенно сэкономить время при диагностике. Пациентам не обязательно ехать в клинику в центре города. В новом диагностическом центре доступны основные виды диагностики глаз: от определения остроты зрения до компьютерной периметрии и консультации врача-офтальмолога. При необходимости специалисты 3Z подберут очки или направят на консультацию хирурга в клинике 3Z.

На сегодняшний день персонал клиники насчитывает более 60 медицинских работников, все офтальмологи 3Z принимают пациентов только в клинике 3Z. В этом году состав офтальмохирургов пополнился еще одним специалистом - витреоретинальным хирургом Айнуром Гиззатовым. Витреоретинальные операции, то есть манипуляции на стекловидном теле и сетчатке, считаются вершиной офтальмологии. Они выполняются строго по показаниям и требуют не только высочайшего профессионализма хирурга, но и высокотехнологичного оборудования последнего поколения. Часто к витреоретинальному хирургу попадают люди, которые уже потеряли надежду видеть, но благодаря современным технологиям и профессионализму хирургов клиники 3Z зрение пациентов улучшается.

Обмен опытом и повышение экспертизы офтальмологов края

Внедрение новых способов лечения глаз требует высокого профессионализма медицинского персонала, а также прохождения специального обучения. Врачи группы компаний 3Z регулярно принимают участие в профильных мероприятиях: конференциях, симпозиумах, форумах, выставках и круглых столах. В 2022 году офтальмологи 3Z посетили такие крупные конференции, как 22-й всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Современные технологии катарактальной, рефракционной и роговичной хирургии», XXVIII международный офтальмологический конгресс «Белые ночи» в г. Санкт-Петербурге и другие.

Однако медики 3Z не только посещают профильные мероприятия, но и сами организуют профессиональные встречи на базе клиники. В 2022 году состоялся традиционный Клуб офтальмологов, направленный на обмен опытом представителей офтальмологического сообщества Пермского края. Ведущие специалисты 3Z г. Перми познакомили врачей края с современным оборудованием, новыми программами лечения, применяемыми в клинике 3Z для лечения глазных болезней. Ценность материалов докладов заключалась в практической значимости рассматриваемых вопросов, основанных на реальных клинических случаях клиники 3Z г. Перми, поэтому обсуждение каждой темы превращалось в жаркую дискуссию.

Рекорды 2022 года в офтальмологии

Благодаря технической базе 3Z и профессиональному уровню врачей группа компаний 3Z не раз становилась рекордсменом в количестве проведенных операций отдельного вида. 2022 год не стал исключением: офтальмохирурги группы компаний 3Z поставили 250 кастомизированных торических варифокальных интраокулярных линз Mplus Toric (М-плус Торик) производства Нидерланды, что, по информации единственного дистрибьютора линз данного вида в России и странах СНГ ООО «Серджикс», стало максимальным количеством за прошедший год.

Главная ценность линз Mplus Toric заключается в способности корректировать астигматизм экстремальной степени при хирургическом лечении катаракты. До недавнего времени такие пациенты не получали желаемого результата по восстановлению зрения после операции и вынуждены были продолжать носить корригирующие очки. Теперь применение кастомизированных торических линз позволяет решить обе проблемы одновременно.

Применение современных способов лечения заболеваний глаз в 3Z дает возможность все большему количеству пациентов со сложными случаями, а также сочетанием патологий получить желаемый зрительный результат.

Итоги года: доступность услуг и сервис

Объем услуг клиники 3Z в 2022 г. в сравнении с прошлым вырос. И этому способствовали, в первую очередь, два фактора. Первый - это входило в планы 3Z, то есть росту объема услуг способствовала стратегически верно выстроенная работа всех подразделений компании: маркетинговая составляющая, внедрение новых услуг, распространение имеющихся в клинике услуг на диагностические центры. Движение в рамках своего плана обуславливает рост показателей. Второй - потенциальный рост цен и обеспокоенность возможным дефицитом на импортные товары или услуги сподвигли многих не откладывать решение воспользоваться теми или иными услугами на потом.

Однако, несмотря на санкционные меры, повлиявшие на медицинскую отрасль России, в том числе, процент повышения цен на хирургические вмешательства был минимальный. Для компании 3Z всегда в приоритете была необходимость и возможность населения получить качественную медицинскую помощь, поэтому новая цена на услуги компенсировалась введением дополнительных сервисных составляющих: с этого года обновленная программа лояльности, которая позволяет пациентам 3Z и их близким получать постоянные скидки на все офтальмологические услуги клиник и товары оптик, действует во всех клиниках группы компаний.

- Итоги 2022 года показали, что группа компаний 3Z нацелена на плановое развитие. Мы рассматриваем прогрессивную офтальмологию как единое целое с учетом установленных приоритетов и без разбалансированного развития одних направлений в ущерб другим для того, чтобы каждый пациент был уверен в качестве офтальмологической помощи, которую он получит в 3Z, - отметила медицинский директор ГК 3Z Александра Опарина.

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