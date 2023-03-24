Великие люди Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 300-летней истории Перми есть много событий и исторических фактов, которые делают город широко известным не только в России, но во всем мире. Сегодня мы представляем топ знаменитых личностей в истории города, которые внесли свой весомый вклад в его узнаваемость.

В их число вошли первооткрыватели и государственные деятели, выдающиеся ученые и инженеры, писатели архитекторы, известнейшие актеры и спортсмены. Итак, мы начинаем.

Павел Бажов – писатель и журналист, автор известнейшего сборника уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Благодаря ему многие поколения советских детей узнали о Хозяйке Медной горы и Даниле-мастере, Огневушке-поскакушке и Серебряном копытце. Родился в 1879 году в Пермской губернии, окончил Пермскую духовную семинарию.

Вера Балкова – создатель технологии производства нитроглицериновых порохов крупного калибра для реактивных установок. В годы Великой Отечественной войны работала в Перми на пороховом заводе. Во многом благодаря именно ей создали заряды для знаменитых установок «Катюша». Родилась в 1905 году в Вологодской губернии.

Сергей Белов – олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу, тренер. Сделал баскетбол культовым видом спорта в Перми. В 1999 году возглавил «Урал-Грейт», уже через два года его команда стала чемпионом России. Родился в 1944 году в Новосибирской области.

Витус Беринг – мореплаватель и исследователь. В 1733 году возглавил Вторую Камчатскую экспедицию на Дальний Восток. В ноябре-декабре находился в заводском поселке Егошихинского завода, где участники экспедиции готовились к дальнему переходу через Сибирь. Родился в 1681 году в Дании.

Артур Бесчастный – звезда телесериалов «Таинственная страсть», «Этерна» и «Адаптация», фильмов «Довлатов» и «Измена». Создал несколько ярких образов в театре «Гоголь-центр». Родился в 1985 году в Перми.

Антон Богданов – актер и кинорежиссер. Один из главных героев телесериала «Реальные пацаны». Эта роль для него стала звездной и позволила выйти на большой экран. В его творческой биографии фильмы «Т-34», «Огонь», «Ёлки» и другие. Является режиссером фильма о «культовом» пермском школьнике Иване Семенове. Окончил Пермский институт культуры. Родился в 1984 году в Мурманской области.

Георгий Бурков – звезда советского театра и кино. Создал яркие и незабываемые образы в фильмах «Старики-разбойники», «Печки-лавочки», «Они сражались за Родину», «Ирония судьбы Или с легким паром!» и других. Работал в Пермском драматическом театре. Родился в 1933 году в Перми.

Андрей Воронихин – выдающийся архитектор и живописец. Свой талант бывший крепостной графа Александра Строганова раскрыл на своей малой родине селе Новое Усолье Соликамского уезда Кунгурской провинции. Автор проектов знаковых зданий в Санкт-Петербурге – Казанский собор и Горный институт. По его проекту была построена Никольская церковь в родном Усолье. Родился в 1759 году.

Аркадий Гайдар – писатель и журналист, автор известнейших повестей «Тимур и его команда», «РВС», «Школа», «Чук и Гек». Работал в Перми с 1925 по 1927 годы в газете «Звезда». Был известным на весь город автором фельетонов на злобу дна. В Перми Аркадий Голиков взял творческий псевдоним «Гайдар», которым подписал свой рассказ «Угловой дом». Родился в 1904 году в Курской губернии.

Екатерина Гейденейх - артистка балета Мариинского и Михайловского театров, педагог. Является основателем и первым художественным руководителем Пермского хореографического училища с 1944 года. Во многом благодаря ее таланту и организаторским способностям пермский балет прогремел на весь мир. Родилась в 1897 году в Киеве.

Сергей Дягилев – импресарио и театральный деятель. Создатель и организатор знаменитых «Русских сезонов». Детские годы провел в Перми, учился в городской гимназии. В Перми в его честь проводится ежегодный Дягилевский фестиваль, названы гимназия и улица. Родился в 1872 году в Новгородской губернии.

Екатерина Великая – императрица Всероссийская. Благодаря ее указа в 1781 году появилась Пермь и Пермская губерния. Урожденная София Августа Фредериика Ангальт-Цербстская родилась в 1729 году в Шецине. Сегодня в центральной части Перми есть улица Екатерининская, названная в ее честь.

Марк Захаров – театральный режиссер и кинорежиссер. После окончания в Москве ГИТИСа уехал по направлению в Пермь, где с 1955 по 1959 годы работал в драматическом театре. В своей биографии считал эти годы началом становления своего творчества. Родился в 1933 году в Москве.

Константин Зырянов – футболист и тренер. Свою карьеру спортивную карьеру начинал в пермской «Звезде», а затем в «Амкаре». Воспитанник местной футбольной школы. После Перми выступал на позиции полузащитника за московское «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В составе сборной России стал «бронзовым» призером чемпионата Европы, был капитаном команды. Родился в 1977 году в Перми.

Алексей Иванов – писатель. Автор нескольких романов, которые были им написаны в Перми: «Сердце пармы», «Золото бунта», «Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови» и другие. Все детство провел в Перми, учился здесь в школе. Родился в 1969 году в Горьком.

Евгений Климов – призер Олимпийских игр по прыжкам на лыжах с трамплина. Воспитанник местной спортивной школы в 2022 году завоевал серебряную награду на Олимпиаде в Пекине. Первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира, первый и единственный в истории России и СССР победитель общего зачета Летнего Гран-При. Родился в 1994 году в Перми.

Родерик Мэрчисон – британский геолог и путешественник. В 1840 году с экспедицией приехал на территорю нынешней Перми. В 1841 году изучил скальные выходы на реке Чусовой и открыл новый геологический период, впоследствии названный им Пермским. Скала Дужный Камень с этого времени является эталоном Пермского периода. Пермский период – единственный за всю историю человечества, привязанный к определенной географической местности. Родился в 192 году в Шотландии.

Василий Каменский – поэт-футурист, прозаик и художник. В 1911 году поднял в воздух первый самолет в Перми. Был дружен с Владимиром Маяковским и другими мастерами художественного слова того времени. Родился в 1884 году в Пермской губернии.

Леонардо ди Каприо – американский киноактер, обладатель премии «Оскар». Его бабушка по материнской линии Елена Смирнова. Доподлинно не известно, но ее местом рождения считается дореволюционная Пермь. Леонардо в своих детских воспоминаниях рассказывает о том, как он приезжал к бабушке в госте, кушал ее кулинарные шедевры из русской кухни. Особенно он был в восторге от бабушкиных булочек. Родился в 1974 году в Лос-Анджелесе.

Александр Колчак – полярный исследователь и адмирал. В 1918 году он возглавил Белое движение в России, создал мощную армию для борьбы против молодой Советской власти. В конце 1918 года его войска заняли Пермь, а в феврале 1919 года Колчак посетил Пермь. Его встречал практически весь город. Похоже, за это «хлебсольство» Пермь в дальнейшем была лишена губернского статуса. Родился в 1874 году в Санкт-Петербурге.

Теодор Курентзис – греческий музыкант и дирижер. Со своим коллективом musicaeternа создал образ Перми, как культурной столицы Урала. С 2022 по 2019 годы был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. В этот период в Перми прошли мировые премьеры в постановке мировых звезд - Роберта Уилсона, Ромео Кастеллуччи, Питера Селларса, Теодороса Терзопулоса. В 2017 году совместная постановка Курентзиса и Селларса открыла оперную программу Зальцбургского фестиваля: коллектив из России выступил в такой роли впервые. Теодор Курентзис является художественным рукодителем Дягилевского фестиваля в Перми. Родился в 1972 году в Афинах.

Дмитрий Мамин-Сибиряк – писатель-прозаик и драматург. Учился в Пермской духовной семинарии. На страницах своих «Уральских рассказов» много места уделил описанию жизни Перми XIX века. Родился в 1852 году в Пермской губернии.

Алена Михайлова – киноактриса, звезда нашумевшего телесериала «Чики». Окончила актерский факультет Пермского института культуры. Родилась в 1995 году в Перми.

Карл Модерах – государственный деятель. На посту губернатора Пермской губернии с 1797 года приложил большие усилия по строительству и благоустройству дорог, сооружению казенных и общественных зданий в Перми. Благодаря ему улицы в Перми расположены «наподобие Нью-Йорка», имеют строгие прямые линии. Родился в 1747 году в Санкт-Петербурге.

Надежда Павлова – звезда мирового балеты. Окончила Пермское хореографической училище, танцевала на сцене Большого театра, Пермского театра оперы и балета. В 1973 году стала обладателем гран-при Московского международного конкурса артистов балета. Родилась в 1956 году в Чебоксарах.

Борис Пастернак – писатель, лауреат Нобелевской премии. До революции несколько раз был в Перми. Под названием Юрятин город предстает в его романе «Доктор Живаго». Пермь также попала на страницы повести «Детство Люверс». Камские просторы нашли отражение во многих его стихах. Родился в 1890 году в Москве.

Мария Поезжаева – актриса театра и кино. Получила большую известность за исполгнение главных ролей в фильмах «Мотыльки» и «Класс коррекции», а также сериалах «Каменская» и «Голоса». Играла на сцене театров «Гоголь-центр» и МХТ им. Чехова. Родилась в 1989 году в Перми.

Наталья Полевщикова – одна из первых российских супермоделей, получивших признание на Западе. Взяла творческий псевдоним Наташа Поли. В своей карьере приняла участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз открывала или закрывала: Versace, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. На мировой подиум она попала после отборочный тур New Model Today, который прошел в Перми в 2002 году. Родилась в 1985 году в Перми.

Сергей Прокофьев – композитор. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в составе творческой интеллигенции на Урал. В Перми он создал одно их своих лучших произведений, музыку к балету «Золушка». Родился в 1891 году в Екатеринославской губернии.

Максим Решетников – государственный деятель. С 2017 по 2020 годы третий губернатор пермского края. В бытность его работы было озвучено и начато несколько проектов, часть которых до сих пор не реализовано. С 2020 года работает в должности министра экономического развития РФ.

Михаил Романов – великий князь, последний император России Михаил II после отречения от престола своего брата Николая II. В сентябре 1917 был помещен под домашний арест в Гатчине, а 25 марта 1918 году прибыл в Пермь. Был расстрелян 12 июня 1918 года сотрудниками Пермской ЧК. Родился в 1878 году в Санкт-Петербурге.

Павел Садырин – советский футболист и тренер. Воспитанник пермского футбола, выступал на позиции полузащитника в местной команде «Звезда» в 1959-1964 годах. Затем в его профессиональной карьре до 1975 года был ленинградский «Зенит». На посту главного тренера тренировал «Зенит» и ЦСКА. В 1992-1994 годах был первым главным тренером сборной России по футболу. Родился в 1942 году в Молотове.

Людмила Сахарова – балерина Большого театра и Молотовского театра, балетмейстер и хореограф. С 1973 по 2004 годы являлась художественным руководителем Пермского хореографического училища, в разные годы была главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. Воспитала целую плеяду артистов пермского балетя, включая Надежду Павлову. Родилась в 1926 году в Москве.

Иван Свиязев – архитектор и педагог. В 1815 году окончил полный курс гимназии в Перми и был принят в Императорскую Академию художеств. Был архитектором сооружения Храма Христа Спасителя в Москве. В марте 1822 года был назначен архитектором Пермского горного правления. Знаковыми его строениями в Перми являются: ротонда в Загородном саду, Дом губернатора, Дом Мешкова (до реконструкции), Дом Благородного собрания. Родился в семье крепостных крестьян в 1797 году в селе Верхние Муллы Пермской губернии.

Павел Соловьев – конструктор авиационных двигателей. В 1953 году стал главным конструктором ОКБ-19 (ныне – ОДК «Авиадвигатель»), а затем генеральным конструктором. Создал самый мощный и известный в России двигатель ПС-90. Родился в 1917 году в Ивановской области.

Николай Славянов - инженер, изобретатель электрической дуговой сварки металлов. С декабря 1883 года и до конца жизни работал на Пермских пушечных заводах, где сделал большую часть своих гениальных изобретений. В ноябре 1888 года впервые в мире применил на практике дуговую сварку металлическим электродом под слоем флюса. Для демонстрации возможностей сварочного аппарата, придав форму стакана, сварил восемь различных (цветных и черных) металлов и сплавов. За гений инженерной мысли Славянов на Всемирной электротехнической выставке в 1893 году в Чикаго получил награду. Родился в 1854 году в Воронежской губернии.

Стефан Великопермский – просвятитель христианской веры на Урале, создатель алфавита для коми-народа. В 1383 году был поставлен первым епископом образованной в результате его миссионерской деятельности Пермской епархии. Считается первым русским продолжателем христианской апостольской просветительской традиции во всем ее объеме. В результате его деятельности Московская Русь стала полиэтнической христианской страной, включающей в себя разные полноправные в религии народы. Родился в 1340 году в Ростовском княжестве.

Строгановы - род русских промышленников и помещиков, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI-XX веков. В 1558 года царь Иван Грозный пожаловал Строгановым огромные владения на земли Уральского Прикамья по Каме - 3,5 млн десятин «пустынных земель» на Северо-Западном Урале по обе стороны реки от устья реки Лысьвы до реки Чусовой. На своих владениях Строгановы, развивали своих владениях земледелие, солеваренные, рыбные, охотничьи и рудные промыслы. Строили города и крепости. С помощью своих военных дружин подавляли восстания местных народностей и присоединяли к России новые территории в Предуралье, на Урале и в Сибири.

Василий Татищев – инженер-артиллерист, историк и географ. Считается основателем Перми. В 1720 году в результате проведения исследований и горных работ выбрал место для медеплавильного завода в усте реки Егошихе, в 1723 году он выдал первую продукцию. Датой основания Перми сегодня является 1723 год. Родился в 1686 году в Псковском уезде Русского царства.

Татьяна Тотьмянина – олимпийский чемпион по фигурному катанию. Своей главной победе добилась на Олимпиаде 2006 года в Турине. Ее партнером в парном катании был Максим Маринин. Воспитанник пермской школы фигурного катания. В 1995 году переехала в Санкт-Петербург. Родилась в 1981 году в Перми.

Максим Траньков – двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Чемпион Олимпийских игр в Сочи-2014. Победы добился в паре с Татьяной Волосожар. Воспитанник пермской школы фигурного катания. В 1999 году переехал в Санкт-Петербург. Родился в 1983 году в Перми.

Юрий Трутнев – государственный деятель. Стоял у истоков бизнеса в Перми в начале 1990-х годов. В 1996 году был избран главой Перми, а в 2000 году – губернатором пермской области. В период своей работы на посту губернатора он инициировал первый в современной России процесс объединения регионов — Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом, 7 декабря 2003 года был успешно проведен референдум по объединению. В 2004 году вошел в состав правительства РФ. Родился в 1956 году в Полазне Молотовской области.

Александр Турчевич – архитектор и актер. Образование получил в московском Строгановском училище живописи, ваяния и зодчества, но обучение не закончил. Во время учебы заинтересовался театральной деятельностью. В 1883 году переехал в Пермь, где занялся театральными постановками, часто и сам выходил на сцену. Через некоторое время вернулся к своей первой профессии создав собственное строительно-техническое бюро. Турчевич успел создать для Перми одни из самых красивеших зданий города: Дом Мешкова (после реконструкции), Дом Грибушина, Дом Любимовой (ныне - ТЮЗ). Родился в 1855 году в Киеве.

Борис Шапошников – профессиональный военный, маршал Советского Союза. В ранние годы семья будущего военного проживала в Перми, где он в 1900 году окончил Алексеевское реальное училище. После этого его жизнь была полностью связана с армией. В годы Великой Отечественной войны бал начальником генерального штаба Красной Армии, заместителем наркома обороны СССР. Родился в 1882 году в Златоусте.

Аркадий Швецов – конструктор авиационных двигателей. В 1934 году переехал в Пермь для работы на заводе №19 (ныне – Пермский моторный завод). Сначала трудился в должности технического директора, а затем главным конструктором. В 1939 году конструкторский отдел завода преобразовали в ОКБ-19, его главным конструктором стал Аркадий Швецов. За годы своей деятельности создал семейство поршневых двигателей воздушного охлаждения для Вооруженных сил СССР. Родился в 1892 году в Пермской губернии.

Андрей Ширман – ди-джей, композитор и продюсер. Заниматься музыкой начал с ранних лет. В Перми учился в детской музыкальной школе по классу фортепиано, в школе с углубленным изучением английского языка №77, международной экономической школе № 145. Затем окончил Пермский институт искусств и культуры и аспирантуру. В 1994 году создал творческий псевдоним DJ SMASH, стал писать собственные треки на студии отца. В 14 лет представил дебютный альбом «Get Funky» и начал выступать в Перми. За годы творчества становился лауреатом премий «MTV Russia Music Awards», «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ». В 2008 году широкую известность получил сингл «Волна». Родился в 1982 году в Перми.

Арам Хачатурян – композитор. В годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в составе творческой интеллигенции на Урал. В Перми он написал музыку к балету «Гаянэ». Здесь же он создал сой знаменитый «Танец с саблями». Родился в 1903 году в Тифлисской губернии Российской губернии.

Леонид Юзефович – писатель и историк, лауреат премий «Большая книга» и . Известен романом «Казароза», действие которого происходит в Перми. По мотивам другого романа снят фильм «Контрибуция» о событиях при взятии Перми войсками колчака. Свое детство и юность провел в Мотовилихе. Окончил Пермский госуниверситет в 1970 году. Родился в 1947 году в Москве.

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