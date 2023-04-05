В Пермском районе из-за опасного вредителя появились карантинные зоны

Фото: ВКонтакте/ Пермский муниципальный округ

В Пермском муниципальном округе начали активную борьбу с уссурийским жуком-полиграфом. Сейчас санитарная рубка проходит в селе Култаево. Как сообщает местная администрация, из-за распространения паразита в Пермском районе установили карантинные зоны на площади 1920 га.

– Ранее был осмотрен участок площадью 2,4 гектара. Провели лесопатологическое обследование, которое подтвердило заражение жуком-полиграфом. Выявлено, что болеют в основном пихты.Это нетипичное для нашего края заболевание, — рассказал директор Пермского лесничества Иван Яруничев.

По его словам, сначала вырубают зараженные деревья, которые были помечены специальной краской. Затем их вытаскивают на поляну и раскряжевывают. После этого порубочные остатки сжигают.

Напомним, повреждения лесных насаждений в Пермском крае начали фиксировать в начале июля 2022 года. Это было заметно невооруженным глазом. Окраска хвои изменяется на красный цвет, деревья засыхают и погибают. Выяснилось, что это жук-короед - «уссурийский полиграф» размером всего от 2,5 до 3,3 миллиметра. Он повреждает пихты, прогрызая ходы под корой. Вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок, который и «добивает» дерево. В начале вредитель заселяется и размножается в ослабленных деревьях, а затем переходит на здоровые пихты.

Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по Уссурийскому полиграфу в Прикамье составляла 6876,77 гектаров. Жук-вредитель уничтожает леса на территориях Добрянского, Закамского, Лысьвенского, Пермского, Чайковского и Чусовского лесничеств. В основном он поедает Пихту сибирскую, преимущественно вдоль автомобильных дорог: Пермь-Добрянка, Полазна-Чусовой, Пермь-Жебреи, Пермь-Бершеть.

Специалисты говорят, что бороться с полиграфом не так-то просто. Самой эффективной мерой защиты считается проведение санитарных рубок и сжигание погибших деревьев. По данным Министерства природных ресурсов Пермского края, площадь поврежденных насаждений Уссурийским полиграфом в Прикамье составила 1,5 тыс. га. Санитарная рубка назначена на площади 28 га. Из них в декабре 2022 года проведены работы на площади 11 га. Вэтом году планируют вырубить зараженные деревья еще на 17 га. Остальные участки на площади 1477,1 га относятся к ослабленным лесным насаждениям. В соответствие с требованиями лесного законодательства они запрещены к рубке.

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