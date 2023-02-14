В Перми жук-полиграф уничтожает пихты на экологической тропе

На "Липовой горе" жук уничтожил множество деревьев. Фото: Анна Маркова

В Перми на «Липовой горе» жук-полиграф уничтожает пихты. Экологические тропы изменились до неузнаваемости, деревья стали ржавого цвета, на фоне снега - это особенно заметно. Сравнить есть с чем, корреспондент «КП» нередко гуляет здесь с семьей и заметила, что натворил этот жук-вредитель.

- В последний раз мы были здесь прошлой осенью, снега еще не было и последствий пребывания жука-полиграфа не было так заметно. Приехав сюда в феврале, мы не узнали лес. Пихты стоят сплошь красные.

Кто такой этот жук-полиграф?

Это жук-короед - «уссурийский полиграф» размером всего от 2,5 до 3,3 миллиметра. Он повреждает деревья, прогрызая ходы под корой, вместе с этим там начинает распространяться фитопатогенный грибок, который «добивает» дерево. Пихты в Прикамье становятся ржавого цвета, засыхают и погибают.

Где отметился вредитель?

По информации Минприроды Пермского края, вредитель уничтожает леса в Добрянском, Пермском и Чусовском лесничествах, в основном он поедает Пихту сибирскую, преимущественно вдоль автомобильных дорог: Пермь-Добрянка, Полазна-Чусовой, Пермь-Жебреи, Пермь-Бершеть.

Больше всего поврежденных деревьев по улице Восточный обход Перми на всем протяжении.

Что делать?

Специалисты говорят, что бороться с полиграфом не так-то просто. Реально помогает только вырубка и сжигание погибших деревьев.

По результатам проведенного лесопатологического обследования площадь поврежденных насаждений в Прикамье составила 1,5 тыс. га. Санитарная рубка назначена в соответствии с действующим законодательством на площади 28 га. Из них проведены в декабре 2022 года на площади 11 га, в текущем году санитарная рубка будет выполнена еще на площади 17 га.

- Точечным способом невозможно предупредить распространение вредителя, - говорит директор Департамента государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды Минприроды России. - Остальные участки на площади 1477,1 га относятся к ослабленным лесным насаждениям и в соответствие с требования лесного законодательства запрещены к рубке.

В прошлом году проведена масштабная работа по внесению изменений в законодательство. Были направлены и рассмотрены предложения по изменению ряда приказов Минприроды России и других подзаконных актов в части защиты лесов. В настоящее время инициативы Прикамья поддержаны на федеральном уровне, а предлагаемые изменения позволят существенно сократить срок начала проведения рубок, как следствие улучшить состояние лесов.

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