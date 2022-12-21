«Надеюсь, увидимся не на похоронах». В Пермском крае трагически погиб мобилизованный парень

Погибший молодой человек. Фото: личная страница погибшего ВКонтакте

Мы уже писали о смертельном ДТП, которое произошло днем 17 декабря на автодороге Кукуштан-Чайковский. В тот день, по предварительной информации полицейских, 23-летний водитель «Мицубиси Лансер» выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик «Вольво». Шансов выжить у молодого водителя иномарки не было - от удара его машину в буквальном смысле расплющило, целым остался только багажник.

Фото: SMOTRA_Chaykovsky/ВКонтакте

Погибшим оказался 23-летний житель Чайковского Тимофей. Парень был мобилизован и уже находился в учебном центре в Елани, но накануне взял два дня отпуска, чтобы повидаться с мамой перед отправкой в зону СВО. Подруга погибшего рассказала нам, каким он был человеком.

- Тимофей был очень крутым другом и парнем, все к нему тянулись, умел разбираться в людях и помогал, если просили. Я каждый день виделась с ним, мы катались на машине, смеялись, снимали прикольные видео. Он был особенным, не таким как все, - рассказывает подруга.

До мобилизации Тимофей работал в автосервисе и в такси. Его главными увлечениями были машины и музыка.

- Перед отъездом в Елань он в шутку сказал: «Надеюсь, увидимся не на похоронах». Но вот встретились мы только так. Мне было тяжело принять его смерть, и я долго не верила, что он мертв, но когда увидела гроб, поняла, что его и правда больше нет. Я запомню его таким, каким описала: любящим и понимающим, шутливым и глупым (в хорошем смысле), - сказала подруга погибшего.

Тимофея похоронили в родном селе Альняш, что в Чайковском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Раненый тащил меня на себе под пулями». Боец с позывным Пермяк спас товарища на поле боя в зоне СВО

А сын спасенного военнослужащего отправился на фронт за отцом и был награжден «Медалью за отвагу» (Подробнее..)