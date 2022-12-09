«Раненый тащил меня на себе под пулями». Боец с позывным Пермяк спас товарища на поле боя в зоне СВО

Во время ожесточенного боя солдата из Прикамья накрыло миной Фото: Александр КОЦ

45-летний Геннадий Кайзер - пенсионер МВД из Нытвенского района. Как только началась специальная военная операция, бывший полицейский, не раздумывая, принял решения ехать на Донбасс и уже в апреле оказался в зоне боевых действий. На фронт Геннадий отправился со своим другом с позывным Пермяк, именно он в последствии спасет ему жизнь.

- На Донбассе я был дважды, - рассказывает отставной полицейский. - Первая командировка длилась с апреля по май, потом две недели отпуска - и снова на фронт. Во второй командировке мы оказались на передовых позициях. Во время очередного боя нас накрыло миной - меня откинуло к дереву. Я получил серьезные ранения и не мог пошевелиться. Ко мне тут же подбежал мой братишка, перевязал мне раны и под пулями дотащил на себе до места эвакуации. Как потом выяснилось, он был тоже тяжело ранен и на обратном пути к огневым рубежам потерял сознание. Мы попали с ним в один госпиталь. После восстановления нас комиссовали. В Перми мне сделали еще одну операцию на позвоночнике - достали осколок. Сейчас восстанавливаюсь. Надеюсь, к весне вернуться в ряды добровольцев. Своему братишке я жизнью обязан, если бы не он, возможно, я бы сейчас не рассказывал вам эту историю.

Геннадий Кайзер - многодетный отец, у него 4 сыночка и лапочка дочка. Один из его сыновей - 23-летний Владислав - по примеру отца отправился на спецоперацию, но родным он об этом не сказал. Ушел тайком. О том, что Владислав оказался на фронте и проявил лучшие качества русского солдата - храбрость, доблесть и мужество, отец узнал только через месяц, когда сын, как и отец, оказался в госпитале.

Владислав Кайзер. Фото предоставлено отцом солдата

- 23 апреля сын, никого не предупредив, уехал по контракту на СВО, - рассказывает Геннадий. - Попал в мотострелковые войска, был наводчиком БТР. В конце мая его отряд вел ожесточенный бой, БТР, в котором был мой сын, подорвали. Он получил множественные тяжелые ранения. Его эвакуировали, а затем бортом отправили в Москву в госпиталь Вишневского. Только после этого мы узнали, что Влад ушел служить по контракту: он позвонил нам из госпиталя и обо всем рассказал. На вопрос: зачем ты туда поехал? Он ответил: поехал за тобой.

Вскоре Влада отправили долечиваться домой. На больничном он успел жениться, а с отцом они договорились, что когда Влад поправиться, Геннадий приедет в отпуск, и они вместе отправятся на Донбасс, но не сложилось – отца ранили, а буквально неделю назад Влад снова уехал на фронт.

- В конце ноября сыну вручили «Медаль за отвагу», но о своем подвиге он мне не рассказывал, он у меня скромный парень. Мы с матерью гордимся своим сыном. Пусть его бережет Бог, и он вернется живым домой.

Фото предоставлено Геннадием Кайзеров

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