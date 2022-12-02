Скоро Новый год! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь продолжает удивлять даже самых искушенных искателей приключений. В предстоящие предновогодние и новогодние дни жителей Перми, а также гостей города ждут самые необычные программы для зимнего семейного отдыха и развлечений.

В Перми принять участие в них предлагают Термы ТЕНТОРИУМ, Парк активного семейного отдыха «Акула парк», архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

Медовая резиденция Деда Мороза в Перми

В середине декабря в Перми открывается медовая резиденция Деда Мороза. Термы ТЕНТОРИУМ приглашают готовых к новогодним чудесам принять участие в магических квестах и мастер-классах.

Фото: Термы ТЕНТОРИУМ

Термы ТЕНТОРИУМ предлагают детям новогодний квест: на улице им предстоит найти магический шар. Выполнять задания помогут волшебные существа и верные друзья – собаки и кролики.

Что может быть лучше, чем вернуться с мороза и отведать чашку ароматного чая? Тогда прямиком в кулинарный мастер-класс от Терм ТЕНТОРИУМ! Мастер-класс научит готовить десерт желаний и волшебный напиток из особого сорта чая из пыльцы дерева чудес.

И это еще не все! Настоящий волшебник научит ребят магическим трюкам и особым заклинаниям. Кроме того, юных магов ждет посвящение в верных помощников Деда Мороза, а также новогодний набор волшебника, чаепитие, танцы и много-много волшебства!

Чтобы успеть все это сделать надо уже сейчас записаться на праздничную программу в Термы ТЕНТОРИУМ. Регистрация в сказку открыта только до 15 декабря 2022 года!

Возможны групповые посещения от 20 человек. Желающие могут записаться в сборную группу.

Продолжительность мероприятия составляет 1 час 30 минут. (6+)

Даты проведения программы - с 15 по 30 декабря 2022 года.

Время проведения: в будние дни - 10:00–12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, выходные дни - 13:00-15:00, 16:00-18:00

Стоимость детского билета - 2 500 рублей с человека. Для сопровождающих старше 18 лет участие бесплатное – 1 взрослый может сопровождать не более 4 детей.

Термы ТЕНТОРИУМ находятся по адресу: г. Пермь, ул. Встречная, 37. Волшебные приключения уже ждут вас!

Контакты:

Viber: 8982 2554835 - менеджер проекта Ольга Калинина

Тел. 8800 2001957 - консультации по услугам комплекса

termy-tentorium.ru

Термы ТЕНТОРИУМ — отдыхать здорово! | Пермь (vk.com)

А нам летать охота!

Исполнить давнюю мечту о свободном полете поможет Парк активного семейного отдыха «Акула парк»! Когда же еще дождаться ее исполнения, как не в новогодние праздники!

Фото: Акула парк

Почему для исполнения новогодних желаний приглашает Парк активного семейного отдыха «Акула парк»? А потому, что «Акула парк» - это вам не какая-то маленькая игровая комната, а огромный парк активных развлечений для всей семьи! Гостей ждут батуты, горки, трехэтажные лабиринты, прыжковая подушка, батут-вертолёт и море других активностей!

Если вы устали или проголодались, то для исполнения и этой части желаний на территории Парка активного семейного отдыха «Акула парк» есть собственное уютное кафе. Здесь можно весело отдохнуть, вкусно перекусить и незабываемо провести время всей семьей!

Парк активного семейного отдыха «Акула парк» со 2 по 8 января 2023 года для своих гостей проводит бесплатную новогоднюю программу. Ребят ждут интересные игры, конкурсы, танцы и море призов. (6+)

Для участия в программе нужен только входной билет в Парк активного семейного отдыха «Акула парк». Цена билета в будни - от 400 рублей, в выходные и праздничные дни - от 600 рублей.

Ищите Парк активного семейного отдыха «Акула парк» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.me/coolakulaprk или звоните по телефону 8 (342) 254-05-03.

Парк активного семейного отдыха «Акула парк» находится в самом центре Перми по адресу: ул. Окулова, 75 (корп. 8).

На вертеп в Хохловку

Окунуться в традицию рождественских вертепов поможет архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

Фото: Музей Хохловка

В музее с 10 декабря начнутся занятия «Вертепное представление всем на удивление». Эта традиция в «Хохловке» существует уже несколько лет.

Гости музея смогут не только увидеть вертепное представление, но и самостоятельно показать его. Вместе с участниками фольклорного ансамбля музея можно своими руками смастерить кукол для вертепа, выучить рождественские песнопения и разыграть вертепное представление.

Вертеп – традиционное кукольное представление, кукольная мистерия, посвященная Рождеству Христову, бытующее в России с XVII века. Играли его на святках от Рождества до Крещения, а в некоторых местностях до Сретения и даже до Великого поста.

Все необходимые материалы для мастер-класса предоставляются на занятии. Занятия будут проходить весь декабрь по субботам и воскресеньям. (6+) Начало в 12:00.

Стоимость билета: для детей от 7 до 18 лет – 200 рублей; малоимущих и многодетных семей, студентов, инвалидов и пенсионеров – 320 рублей; взрослых – 400 рублей. Дети до 7 лет билеты не нужны

Оплата производится только после подтверждения заказа сотрудниками музея. Заказ осуществляется через электронную форму на сайте музея или по телефону 8 (342) 259-22-01.

С 1 ноября 2022 года в Хохловку можно добраться с автовокзала Перми на автобусе №340 в 06:05, 10:30, 15:00, 18:05, в обратном направлении - 07:20, 12:00, 16:40 и 19:20.

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