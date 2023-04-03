«Смеялись и говорили, что мы мореплаватели»: Подростки, катавшиеся на льдине, рассказали о своем экстремальном путешествии

Фото: скрин с видео группы ВК ЧП Пермь.

Пермяки ахнули, когда увидели в соцсетях видео об экстремальном приключении двух пермских подростков, которые вечером в воскресенье, 2 апреля, катались на небольшой льдине по Каме.

Сразу трое очевидцев, увидевших это, позвонили по телефону 112 и попросили прислать им помощь. К счастью, еще до приезда спасателей подросткам удалось добраться до берега. О том, как начиналось опасное приключение и как оно закончилось, «Комсомольской правде» рассказал один из участников этого рискованного вояжа.

- Мы все время занимаемся чем-нибудь этаким: лазим по крышам домов, купаемся в феврале, поджигаем шины или взрываем газовые баллоны на недостройках, - объяснил 14-летний подросток, которого журналистам «КП» удалось разыскать с помощью соцсетей. – Вот и в воскресенье вечером мы с компанией сначала гуляли по центру Перми. Было жарко, поэтому мы решили пойти на берег – искупаться. Сначала мы просто решили походить по льду, ну и я предложил всем покататься на льдине.

Когда небольшой островок льда - метров пять на полтора - оттолкнулся от берега, на нем оказались два подростка. Наш герой и еще один, 17-летний парень. Ребята стояли в кроссовках и шортах на льдине и что-то показывали друг другу руками, а с берега им кричали: «Пацаны, плывите к нам!»

- На самом деле, было не страшно, мы плыли и смеялись, что мы – мореплаватели и покорители льдин, - объясняет подросток. – Это длилось примерно полчаса, но мы даже не замерзли. А потом льдина сама подошла к берегу настолько близко, что до него оставалось метра три, и мы дошли до берега ногами. Там уже неглубоко было.

- А знаете, что вам спасатели на помощь ехали?

- Это мы уже потом узнали, - ответил школьник.

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