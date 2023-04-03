В Перми льдина с двумя подростками откололась от берега

Фото: скрин с видео в группе ВК ЧП Пермь
- Пора МЧС вызывать, парни на льдине решили сплавиться, - комментирует свое видео пользователь соцсетей, ставший очевидцем того, как два подростка на отколовшейся льдине сплавлялись вниз по течению Камы.
ЧП произошло в воскресенье вечером, 2 апреля, рядом с Коммунальным мостом в Перми. На кадрах видео, размещенного в соцсетях, видно, как по берегу идет группа подростков, а двое из компании – на отколовшейся льдине сплавляются метрах в пяти от берега.
Подростки в шортах и кроссовках стоят на узкой льдине размером примерно пять на полтора метра. Они подошли к самому краю льдины, тому, что ближе к берегу, и что-то показывают друг другу руками.
- Пацаны, плывите к нам, - кричат им с берега очевидцы.
К счастью, ЧП не случилось. Сразу трое очевидцев позвонили в службу спасения и сообщили о школьниках, попавших в беду.
- После того, как на телефон 112 поступили сообщения, к месту незамедлительно была направлена Городская служба спасения, но до ее прибытия дети самостоятельно эвакуировались на берег, - прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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