Близняшки, разлученные в пермском роддоме 35 лет назад, рассказали, как случайно встретились

Ксения и Ульяна выросли порознь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы как Оля и Яло из сказки, даже детей рожаем зеркально, - улыбается пермячка Ульяна Киселева. – У сестры Ксюши два старших сына, третья - маленькая дочка, а у меня – две взрослых дочери, а в прошлом году я родила сыночка. Я даже не сомневалась, что третьим ребенком у меня будет именно мальчик!

Странно, что об этой истории, случившейся в Перми пять лет назад, до сих пор не сняли душещипательный фильм. Ведь сюжет написала режиссерам сама жизнь. Из-за роковой ошибки медиков две сестры-близняшки оказались разлучены на долгих 35 лет. Они встретились совершенно случайно. И мало кто тогда верил, что уже взрослые состоявшиеся женщины смогут по-настоящему сблизиться. Но вопреки всему финал у этой истории оказался счастливым.

«Ты кого домой принес?»

Ульяна и Ксения появились на свет 5 января 1982 года в семье Галины Владимировны и Владимира Васильевича Шиловых. Оба – педагоги, семья интеллигентная, уважаемая. У Шиловых уже была дочка, они ждали второго ребенка, будущей мамочке было тогда всего 26 лет.

- УЗИ в то время не делали, но когда гинеколог трогала мой живот, удивлялась как много в нем мелких частей. Но мы и предположить не могли, что детей у нас двое, - вспоминала Галина Владимировна.

Первой родилась Ульяна, ее вес был кило восемьсот. Через несколько минут на свет появилась вторая дочка, весом в полтора килограмма. Врачи сказали, что она очень слабенькая, и перевели в детскую больницу на «допаривание».

Яна (слева) даже в раннем детстве отличалась от Ульяны. Фото: стоп-кадр видео телеканала НТВ.

- В роддоме я видела младшую дочку всего два раза, - объясняла Галина Владимировна. – А потом нас с Ульяной выписали домой, навещать второго ребенка не разрешили – больницу закрыли на карантин по гриппу.

Родители каждый день звонили врачам. Им каждый раз отвечали: когда ребенок наберет необходимый вес, мы его выпишем.

Через месяц счастливый отец поехал в больницу за второй дочкой. Была зима, девочку ему выдали завернутую в теплое одеялко.

- Ваша? – спросила медсестра.

- Раз мне ее отдали, значит моя, конечно, - объяснял позднее отец. - У меня никаких сомнений не было, что забираю чужое дитя.

- Ты кого принес? – ахнула супруга, когда развернула кроху.

Волосы на голове девочки были всклокоченные, на теле опрелости, к тому же она совсем не походила на свою сестру.

- Кого дали – ту и принес, - ответил молодой отец.

Пермский психолог Людмила Кочкева:

- Да, судьба у девочек получилась очень своеобразной, но почему между настоящими сестрами-близнецами через 35 лет разлуки все-таки возникла близость? Это объяснимо. Когда в семье растут близнецы, между ними всегда существует огромная конкуренция.

Как мир состоит из белого и черного, зимы и лета, так и судьбы детей-близняшек поначалу слишком близки, а значит и соперничество огромное. А выросшим сестрам-близнецам уже нечего делить. У них огромная потребность в общении и каждая из них воспринимает другую – как щедрый подарок судьбы.

И не надо сейчас искать причину и кого-то обвинять в случившемся, надо благодарить судьбу, что они наконец-то вместе. Ведь в итоге каждый из них стал на одного родного человека богаче.

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