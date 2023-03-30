В Пермском крае 11 рыбаков застряли на льдине

Фото с места ЧП: группа ВК Камские Зори | Добрянка

30 марта на реке Кама в городе Добрянке Пермского края произошло ЧП. От берега откололась льдина с 11 рыбаками и поплыла вниз по течению. Случившееся заметили с берега очевидцы и позвонили в МЧС. Попавшим в беду рыбакам была отправлена помощь.

- Около 11.20 началась спасательная операция, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Подробности уточняются.

А вскоре о том, что все рыбаки были спасены, сообщили местные журналисты, приехавшие на берег делать репортаж.

Фото с места ЧП: группа ВК Камские Зори | Добрянка

- Спасательная операция закончилась успешно, - сообщает добрянская газета «Камские зори». – В результате случившегося никто не пострадал. Все рыбаки были доставлены на берег аэролодками частного лица и предприятия «Высокотехнологические разработки».

Медицинская помощь никому не потребовалась.

ВАЖНО

Не секрет, что подледная рыбалка манит рыбаков до самого последнего момента. Несмотря на то, что Кама уже вскрылась, они все равно пытаются рыбачить. Спасатели объясняют, чтобы понять, опасный лед или нет, нужно осмотреть его: крепкий лед - прозрачный и имеет голубой оттенок, а если он матово-белый или желтоватый, значит, пропитался водой и стал рыхлым. Ходить по нему нельзя.

Весенний лед, в отличие от осеннего, не трещит перед тем, как провалиться, а просто расходится под ногами. Вблизи впадения в реку ручьев лед тает раньше, а в местах, где видны камыши и трава, лед менее прочный.

В случае, если стали свидетелем ЧП на льду - срочно звоните спасателям по телефону 112.

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