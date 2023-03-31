Эпидемиологи: в 2023 году клещей в Пермском крае будет еще больше, чем в прошлом

Теплая зима и ранняя весна стали главными причинами большого количествоа клещей в Пермском крае. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конец марта - самое время поговорить о предстоящем сезоне клещевой активности и о тех инфекциях, которые клещи передают. Первые случаи нападения на пермяков уже произошли, и повторяться теперь они будут до самой поздней осени.

Почему клещей становится больше?

Первый в Прикамье клещ 28 марта укусил хозяина собаки, который гулял в лесопарковой зоне со своим питомцем.

- Увеличение количества укушенных клещами отмечалось уже в прошлом сезоне, - объяснил Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. – Пострадавших было больше процентов на 20%. Но так как в этом году снег растаял раньше, чем обычно, вдобавок зима была не такая холодная, то грызунов, которые являются переносчиками клещей, выжило больше. А потому в предстоящем сезоне ситуация по клещам ожидается достаточно напряженной.

К сожалению, в прошлом году в Пермском крае были зарегистрированы и летальные случаи после укусов клещей. Возраст у всех умерших был разный, объединяло их только то, что все они были непривиты.

Какие инфекции передают клещи?

Основные - это клещевой вирусный энцефалит, боррелиоз (или болезнь Лайма), эрлихиоз, анаплазмоз и туляремия. По статистике 40-45% клещей являются переносчиками боррелиоза, а 1,5% членистоногих заражены клещевым вирусным энцефалитом. Но в последнее время нередки случаи и микст-инфекций, когда заражение человека от клеща происходит одновременно двумя инфекциями.

- Заболевания, передающиеся клещами, достаточно тяжелые, - объясняет заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Начинаются они остро: с появления высокой температуры. Затем присоединяется симптоматика в зависимости от возбудителя. При клещевом энцефалите появляются слабость, недомогание и неврологическая симптоматика, вплоть до параличей. Особенно тяжело эти заболевания переносят лица 65 +. Нередко болезнь может приводить к инвалидности.

При заражении боррелиозом клиническая картина несколько другая. Температура тоже присутствует и на кожных покровах могут появляться высыпания в виде кружочков.

- Чтобы поставить точный диагноз, важно исследовать присосавшегося клеща на инфекции, - отмечает эпидемиолог. - Когда человек снял с себя клеща, нужно поместить его в пробирку и отнести в лабораторию. Стоит помнить, что если человек привитой, то заболевание тоже возможно, правда со сниженной тяжестью клинического течения. А вот летальных исходов среди вакцинированных людей не бывает.

Как происходит инфицирование?

Когда клещ попадает на человека, он ищет место, чтобы присосаться. Важно знать, что клещ никогда не падает сверху, он заползает на человека с травы. Потом час-полтора он ищет под одеждой место с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением.

Чаще всего клещей обнаруживают в паховой области, в подмышках, на шее, в волосистой части головы и за ушами. Вместе с укусом клещ выделяет анестетик, поэтому человек не чувствует какой-либо болезненности. Примерно через 36 часов клещ может увеличиться в размерах в несколько раз, и у человека начинают появляться неприятные ощущения в месте укуса.

Также клещевой вирусный энцефалит может передаваться и через козье молоко. Поэтому покупать его с рук его опасно. Причем, инкубационный период заражения в таком случае будет очень коротким - от одного до пяти дней. А при укусе клеща инкубационный период заболевания составляет 14 дней.

Как снимать клеща?

Чтобы снять кровопийцу, можно обратиться в любую медицинскую организацию. Но можно достать клеща и самостоятельно. Для этого нужно использовать клещеверт, пинцет или просто выкрутить его руками. При этом обязательно пользоваться салфеткой. Ведь чаще всего с человека снимает клеща родственник или знакомый, а салфетка необходима, чтобы избежать инфицирования второго человека в случае, если клещ зараженный.

Затем необходимо обработать руки и место укуса одеколоном или спиртом, а самого клеща поместить в пробирку или обычный шприц и отвезти в лабораторию на исследование.

Когда введут иммуноглобулин бесплатно?

- Срок исследования клеща составляет не больше суток, - пояснил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. - После того, как будут получены результаты, и в случае, если клещ будет заражен, человеку бесплатно введут противоклещевой иммуноглобулин. А далее 45 дней нужно будет наблюдаться у доктора. Если начнутся проявления заболевания, то необходимо будет срочно обратиться к врачу. Отмечу, что с момента присасывания клеща до момента введения иммуноглобулина должно пройти не более трех суток.

А вот если клещ не являлся переносчиком инфекции, а человек все равно хочет ввести противоклещевой иммуноглобулин, то сделать это можно будет платно.

Как защититься от инфекций?

Главный и надежный способ защититься от инфекций, передаваемых клещами - это вакцинация. Проводится она круглый год и включает в себя две инъекции. Промежуток между ними - от одного до шести месяцев. Завершает курс вакцинации еще одна прививка, сделанная через 12 месяцев. В последующем для поддержания иммунитета рекомендуется вакцинироваться раз в три года.

Иммунитет формируется в течение двух недель после последней прививки, поэтому в это время не стоит выезжать на дачу или гулять в лесопарковой зоне. Две недели после инъекции организм начинает реагировать на вакцину, иммунитет у человека снижен и укусы клещей в это время крайне нежелательны.

Где сделать прививку?

Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике по месту жительства. Причем, у врачей к пермякам есть просьба: перед вакцинацией обязательно записаться в поликлинику по единому телефону 122.

Это необходимо для того, чтобы на данном прививочном пункте было достаточное количество вакцины.

А где детям?

Если взрослые самостоятельно приходят в поликлинику сделать прививку, то детей с трех лет будут вакцинировать в детских садах и школах после получения информированного согласия от родителей. И если родители по какой-либо причине отказываются от вакцинации, то они берут на себя ответственность за те возможные тяжелые последствия, которые могут произойти после встречи их ребенка с клещом.

Какие бывают поствакцинальные реакции?

Вакцина от клещевого энцефалита - одна из самых тяжелых по переносимости. Поэтому врачи всегда предупреждают о возможных нежелательных поствакцинальных реакциях на прививку. В месте укола, к примеру, может быть болезненность или гиперемия, а сам человек будет чувствовать легкую слабость или недомогание. Обычно это проходит через три дня.

А вот повышение температуры, любая сыпь, отеки, судороги - это ненормально и требует экстренного обращения за медицинской помощью. Также если поствакцинальные реакции длятся более трех дней, то это тоже повод обратиться к врачу.

Как еще защититься от кровопийц?

Помимо вакцинации при выходе в лес не стоит забывать об индивидуальной профилактике: надевать светлую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами. Штаны заправлять в сапоги и использовать репелленты. А также проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут.

Помогают защититься от клещей и акарицидные обработки. Как только полностью растает снег, их проведут во всех городских скверах, парках, кладбищах и даже не пермской набережной. Еще один способ – это дератизация, направленная на уничтожение грызунов, которые являются прокормителями клещей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае первый клещ напал на человека

Пострадал хозяин собаки, который гулял со своим питомцем в лесопарковой зоне (Подробнее...)