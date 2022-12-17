В Пермском крае в очереди на получение земельного участка стоят 9 476 многодетных семей

В 2022 году землю в Пермском крае получили 634 многодетные семьи. Фото: архив "КП"

В Пермском крае многодетная семья может претендовать на получение бесплатного земельного участка от государства или получить вместо него денежную компенсацию.

В 2022 году в Перми и Пермском крае счастливыми обладателями участков стали 634 многодетные семьи. Такие данные предоставили в Министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

В очереди стоят почти 9,5 тысяч семей

Ситуация с предоставлением земли многодетным по-прежнему стоит остро. Очередь с каждым годом увеличивается примерно на тысячу семей, а получают положенную по закону меру поддержки всего несколько сотен.

Так в декабре 2020 года в очереди скопилось около 7 тысяч семей, в декабре 2022 их уже 9,5 тысяч.

- На текущий момент в очереди на получение земельного участка стоят – 9 476 многодетных семей, - говорят специалисты Минимущества Пермского края. - Основная часть очереди приходится на Пермь, где есть дефицит земельных участков с возможностью развития индивидуального жилищного строительства. Также необходимо, чтобы была возможность провести коммуникации без излишних затрат. Миниимущества понимает, что очередь движется не так быстро, как хотелось бы, и ведет совместную работу с администрацией города Перми по поиску подходящих участков не только в городской черте, но и в других муниципальных образованиях региона, например, в Ильинском, Косинском, Добрянском районах. Благодаря этому пермяки могут не ждать землю в Перми, а получить ее в другой части Пермского края.

Но, по всей видимости, не многие хотят получать участок где-нибудь за 300 километров от Перми.

- Заявление на получение земельного участка мы подали в 2016 году, когда у нас родился третий ребенок, - говорит пермячка Елена. – Прошло 6,5 лет, перед нами в очереди более 3500 человек. Всего в Перми сейчас ждут свой участок 7441 семья. В других территориях он нам не нужен, потому что жить и работать мы хотим в Перми, а строить дом где-нибудь в Ильинском районе, зачем? Нам нужна земля под строительство дома, а не дачи в 100 километрах от города.

Сколько земельных участков 2023 году выделят в Перми?

В 2023 году на территории города Перми планируется выделить для многодетных семей 47 земельных участков.

Сколько семей ждут единовременную выплату вместо земли?

В очереди на предоставление единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в Перми и Пермском края стоят – 2631 многодетная семья. В 2022 году ее получили 296 многодетных семей. Каждая территория определяет размер и количество средств на выплаты индивидуально. В следующем году в Чердынском и Горнозаводских городских округах сумма выплат будет проиндексирована и составит 90 и 150 тысяч рублей соответственно.

В Перми в 2023 году на денежные компенсации взамен участка выделено 80 миллионов рублей. Напомним, что здесь компенсация составляет 250 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Необходимую информацию по предоставлению земельных участков многодетным, а также предоставлении компенсации жители Перми могут получить здесь.

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