Как многодетным пермякам получить деньги вместо земельных участков

Когда в семье трое, четверо и больше детей, - любая квартира становится тесной. Поэтому 6 586 многодетных семей Перми мечтают о собственном доме. И не просто мечтают, а стоят в очереди на получение бесплатного земельного участка для его строительства. Вот только выдавать бесплатно власти могут лишь муниципальную землю, а ее в Перми не слишком много.

В итоге очередь двигается медленно, многодетным семьям выделяют по 20-30 участков в год. И, чтобы получить землю, при нынешнем положении дел последним в очереди надо прождать 20 лет. А ведь статус многодетных дается не раз и навсегда: как только одному из троих детей исполняется 18 лет, семья лишается положенных льгот.

Поэтому было решено выдавать многодетным не землю, а деньги на ее приобретение – по 250 тысяч рублей на семью. Причем, потратить эти деньги можно будет только на приобретение земельного участка, который находится на территории Пермского края и имеет разрешение на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Не хотите отказаться от возможности получить землю – пожалуйста. Власти предлагают выбор: либо дождаться своей очереди, либо взять деньги.

- Выплата будет предоставляться многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи, - уточнили в администрации Перми.

Заявления о предоставлении выплаты уже начали принимать.

ВАЖНО

Где подать заявление

- В электронном виде на официальном сайте муниципального образования город Пермь при условии наличия регистрации на портале Госуслуг. Согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление выплаты необходимо будет представить после получения уведомления департамента социальной политики о предоставлении документов.

- В отдел по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по месту жительства. К заявлению надо приложить согласие на предоставление выплаты от всех совершеннолетних членов многодетной семьи.

Дзержинский, Ленинский, Свердловский районы по адресу: Комсомольский проспект, 71, каб. 8, телефон: 244-30-90;

Индустриальный, Кировский районы по адресу: улица Мира, 15, каб. 614, тел. 227-94-44;

Мотовилихинский район по адресу: улица Уральская, 36, каб. 114а, телефон: 260-35-15;

Орджоникидзевский район по адресу: улица Щербакова, 24, каб. 103, телефон: 263-52-21.

Часы приема:

понедельник, среда и пятница - с 9.00 до 13.00,

четверг - с 14.00 до 18.00.

КСТАТИ

Сколько платят многодетным в других регионах

Свердловская область - 200 тысяч,

Вологодская область - 223 тысячи,

Челябинская область - 251 тысяча,

Санкт-Петербург и Калининград - по 300 тысяч рублей.