2019-10-07T11:00:28+03:00
Общество

Как многодетным пермякам получить деньги вместо земельных участков

Компенсация составляет 250 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Квартира становится слишком тесной.Квартира становится слишком тесной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Когда в семье трое, четверо и больше детей, - любая квартира становится тесной. Поэтому 6 586 многодетных семей Перми мечтают о собственном доме. И не просто мечтают, а стоят в очереди на получение бесплатного земельного участка для его строительства. Вот только выдавать бесплатно власти могут лишь муниципальную землю, а ее в Перми не слишком много.

В итоге очередь двигается медленно, многодетным семьям выделяют по 20-30 участков в год. И, чтобы получить землю, при нынешнем положении дел последним в очереди надо прождать 20 лет. А ведь статус многодетных дается не раз и навсегда: как только одному из троих детей исполняется 18 лет, семья лишается положенных льгот.

Поэтому было решено выдавать многодетным не землю, а деньги на ее приобретение – по 250 тысяч рублей на семью. Причем, потратить эти деньги можно будет только на приобретение земельного участка, который находится на территории Пермского края и имеет разрешение на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства.

Не хотите отказаться от возможности получить землю – пожалуйста. Власти предлагают выбор: либо дождаться своей очереди, либо взять деньги.

- Выплата будет предоставляться многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи, - уточнили в администрации Перми.

Заявления о предоставлении выплаты уже начали принимать.

ВАЖНО

Где подать заявление

- В электронном виде на официальном сайте муниципального образования город Пермь при условии наличия регистрации на портале Госуслуг. Согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на предоставление выплаты необходимо будет представить после получения уведомления департамента социальной политики о предоставлении документов.

- В отдел по работе с гражданами департамента социальной политики администрации города Перми по месту жительства. К заявлению надо приложить согласие на предоставление выплаты от всех совершеннолетних членов многодетной семьи.

Дзержинский, Ленинский, Свердловский районы по адресу: Комсомольский проспект, 71, каб. 8, телефон: 244-30-90;

Индустриальный, Кировский районы по адресу: улица Мира, 15, каб. 614, тел. 227-94-44;

Мотовилихинский район по адресу: улица Уральская, 36, каб. 114а, телефон: 260-35-15;

Орджоникидзевский район по адресу: улица Щербакова, 24, каб. 103, телефон: 263-52-21.

Часы приема:

понедельник, среда и пятница - с 9.00 до 13.00,

четверг - с 14.00 до 18.00.

КСТАТИ

Сколько платят многодетным в других регионах

Свердловская область - 200 тысяч,

Вологодская область - 223 тысячи,

Челябинская область - 251 тысяча,

Санкт-Петербург и Калининград - по 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Новости 24
"Даю ему деньги раз в неделю". Катерина Шпица рассказала о воспитании единственного сына
В Прикамье пересмотрели тарифы за тепло
В Прикамье осудили мужчину, который похищал технику у знакомых
В Перми на Монастырской перевернулась легковушка
В Прикамье мужчина утопил брата во время рыбалки
В Прикамье снесли арт-объект Александра Жунева
В Перми пройдет Фестиваль американского кино
В сети появилось видео, как погрузчик задавил пермячку у цирка
С 8 по 12 октября в Перми пройдет сельскохозяйственная ярмарка
В Прикамье 77-летний пенсионер обвиняется в растлении малолетних
На фестивале «ПРОСВЕТ» пермяки смогут перенестись на край света
В прикамской колонии, где надругались над заключенным, один из осужденных залез на вышку
На трассе в Прикамье пострадал ребенок
Tele2 занимает лидирующие позиции по покрытию сети на трассах Пермского края
В Перми на пожаре пострадал мужчина