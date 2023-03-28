В Пермском крае девочка спасла семью из горящего дома

Фото: Любовь Меденникова

В семье Тонковых из Кунгура произошло страшное событие: рано утром в воскресенье, 26 марта, в их частном доме на улице Голованово начался пожар. В это время внутри спали мать, отец, бабушка и трое детей - 8, 13 и 15 лет.

– Одна из старших дочерей проснулась от треска дерева. Девочка увидела пламя побежала будить родителей и остальных детей, - рассказывает подруга семьи. – Все выскочили из горящего дома, в чем были. Вынести ничего не успели, все произошло буквально за 2-3 минуты. На пожаре сгорело все – дом, гараж, автомобиль, а также мебель, одежда и ценные вещи.

Фото: ВКонтакте / Поисково - спасательная служба КМО

Сейчас вся семья живет у бабушки. Приобрести новое жилье нет никакой возможности. А сгоревший дом восстановлению не подлежит. По словам подруги семьи Тонковых, погорельцы планируют произвести демонтаж сгоревшего дома и начать строительство заново. Женщина просит откликнуться всех неравнодушных жителей и помочь в восстановлении дома. Для этого нужна спецтехника и стройматериалы.

Фото: Любовь Меденникова

Также есть необходимость в другой помощи: приобрести канцтовары для троих детей, помочь с временным жильем, по возможности, - финансово. Всех, кто может помочь, просят звонить подруге погорельцев по телефону: 8-951 954-38-97 (Любовь М.).

В причинах пожара сейчас разбираются сотрудники МЧС.

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