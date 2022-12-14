Пермяка в свой день рождения пришибло глыбой льда

ЧП произошло на улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми

В тот день, 26 февраля, у Рустема Аблязова был день рождения, ему исполнилось 29 лет. Именинник шел к своему другу, чтобы встретиться с компанией, пообщаться с близкими людьми. Когда пермяк проходил мимо дома 46 по улице Лебедева в Мотовилихинском районе Перми, внезапно почувствовал сильный удар по голове. Глыба из льда и снега, упавшая с крыши пятиэтажки, сбила с ног. В глазах потемнело, в ушах стоял звон.

Упал, очнулся, перелом

На какое – то время Рустем отключился, он увидел себя в темной комнате, не мог пошевелить ни руками, ни ногами. В голове пронеслись страшные мысли. Первая - это все, конец! И вторая мысль пугала, особенно! Был страх остаться «овощем», беспомощным человеком, а ведь у него родители – пенсионеры, Рустем– опора и поддержка. Парень пришел в себя от сильной боли в левой руке. Рустем закричал, попытался встать, но его качало из стороны в сторону, он на четвереньках отполз на газон, подальше от опасного места. К потерпевшему подбежали неравнодушные люди и вызвали скорую помощь. Пока ехала бригада врачей, Рустем сделал звонок своему другу, к которому и шел в тот день. Приятель прибежал, записал номера телефонов свидетелей происшествия. Потом сделал видео и сфотографировал опасный участок.

В ГКБ №4 мужчине поставили диагноз: закрытая черепно – мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой локтевой кости со смещением. Рустему сделали операцию, в руку поставили титановую пластину.

Когда потерпевший приехал домой после больницы, ему позвонили из ООО «УК «ТехКомфорт», той самой управляющей компании, которая обслуживает злополучный дом по Лебедева, 46. Выяснилось, что в феврале снег убирали, но что-то там осталось от него, потом растаяло, потом застыло, и это ледовое образование рухнуло с карниза. Кстати, в тот день, когда с Рустемом приключилась беда, и он чудом остался жив, после ЧП крышу пятиэтажки чистили долго и качественно. Но эти детали в работе УК после выписки из больницы Рустема не интересовали. Он был зол на всех этих специалистов и сказал представителям управляющей компании, что будет разговаривать с ними только в следственном комитете!

Фигурантом дела стал генеральный директор ООО «УК «ТехКомфорт»

- Уголовное дело расследовалось по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы, - сообщил «КП» следователь СО по Мотовилихинскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Николай Расов.

Какое – то время спустя у Рустема Аблязова, работающего инженером – программистом в Пермской научно – производственной приборостроительной компании, злость прошла. Потерпевший подумал, может у гендиректора УК есть семья, дети. Рустем не хотел «крови», чтобы человека посадили. Более того, мужчина узнал, что в марте в Свердловском районе Перми от льдины – убийцы погибла девочка. Трагедия произошла на глазах бабушки. Рустем посчитал, что ему повезло, остался жив! А еще мужчина с добрым сердцем подумал, что хорошо, что тогда под льдинопад попал, именно, он, а ведь в том месте по тротуару у дома могли идти дети, молодые мамы с колясками.

- Хочу сказать слова благодарности представителям следственного отдела по Мотовилихинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: руководителю Феликсу Олеговичу Бочковскому, следователю Николаю Васильевичу Расову, - говорит Рустем. - Люди помогали мне, отвечали на все мои вопросы. Я не потратился на юристов, не стал нанимать адвокатов, получал юридическую помощь от профессионалов - следователей. Судебные дела, как правило, длительные, тягостные. На стадии следствия мои права были восстановлены, и ущерб возмещен.

Уголовное дело прекратили за примирением сторон. Потерпевшему Рустему Аблязову виновное лицо возместило моральный ущерб. В скором времени мужчине предстоит перенести еще одну операцию, из руки будут убирать титановую пластину.

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