В Пермском крае молодого мужчину убило березой

Фото: личная страница погибшего мужчины ВКонтакте

8 декабря на пилораме в деревне Волчата Карагайского района погиб 36-летний рабочий. Как рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, мужчину насмерть убило упавшей березой.

- Мы с ним переписывались незадолго до смерти, - рассказывает подруга погибшего Сергея. - Он говорил, что ему не спится, а я его отправляла вздремнуть, потому что утром ему надо было на работу. Он ответил, что перед сменой попьет кофе и взбодрится. Я ему еще написала: «вот придешь домой с работы и уснешь как младенец». Позже окажется, что это было мое последнее сообщение. Днем мне позвонила подружка и сказала, что Сережи больше нет.

Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, трагедия произошла ранним утром.

- Во время валки деревьев береза упала на рядом стоящую сушину (засохшее дерево - Ред.), которая, в свою очередь, рухнула на рабочего. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас в трагедии разбираются следователи, - рассказал источник «Комсомолки».

По словам подруги Сергея, он родился и вырос в Карагае, а когда его родители умерли, продал квартиру и переехал в небольшую деревеньку Савино, что в нескольких километрах от деревни Волчата, где и находится пилорама. Там Сергей проработал всего несколько месяцев.

- Человек он был простой и добрый. Попалась бы ему хорошая девушка - был бы хорошим мужем, - рассуждает подруга Сергея. - По молодости у него был мимолетный роман, родились дети, но до сих пор непонятно, его они или нет. Сережа был отзывчивым и всегда готов был прийти на помощь. Никогда ни в чем не отказывал. Очень жаль, что так все произошло.

Сергея похоронили несколько дней назад в родном Карагае.

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