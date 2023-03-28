Новая игровая форма. Фото: Павел Шатров

В Перми состоялась пресс-конференция с участием руководства ФК «Амкар Пермь», в ходе которой были озвучены задачи на заключительную часть сезона во Второй лиге 2022-2023 годов, а также представлен новый официальный спонсор клуба.

С логотипом LEON

Традиционную пресс-конференцию открыл президент ФК «Амкар Пермь» Валерия Чупраков, который представил нового официального партнера клуба – букмекерскую компанию LEON из Санкт-Петербурга.

«Наша компания в качестве партнера выбрала амбициозную команду, которая стремительно развивается и ставит перед собой масштабные задачи. В свою очередь нам очень важно развиваться и представлять свой продукт, приобретать новую аудиторию. В этом мы схожи с футбольным клубом «Амкар Пермь». За счет этого мы и нашли общий язык. Мы нацелены на продуктивное сотрудничество обеих сторон. Благодаря совместным усилиям сможем достичь нужного результата», - представитель компании-партнера Никита Альбинский.

Представление нового спонсора команды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудничество компании LEON с «Амкаром» предполагает и финансовою составляющую. Со своей стороны футбольный клуб предложит интегрирование информации о спонсоре на своих ресурсах, включая появление логотипа LEON на игровой форме команды и баннерах на стадионе. Контракт рассчитан до конца сезона 2022-2023 годов. Продление спонсорского контракта будет зависеть от показанных спортивных результатов «Амкара».

По словам директора по развитию ФК «Амкар Пермь» Вячеслава Кислицына, сейчас на стадии подписания находится контракт с одной из крупных IT-компаний.

Мы за ценой не постоим

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков на встрече с журналистами заявил, что перед командой стоит серьезная задача.

«Перед футболистами в этом сезоне поставил задачу не только я, но и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин – мы должны выйти в Первую лигу. Для этого у нас есть все. Отставание от лидера составляет всего два очка, которые мы сможем компенсировать в оставшихся играх. Я всегда говорил и сейчас еще раз повторяю – особого толка болтаться во Второй лиге у нас нет», - заявил Валерий Чупраков.

За выход в Первую лигу футболисты могут получить премию в 5 млн рублей, которые они потом в случае благоприятного исхода распределят между собой.

Кроме того, игры «Амкара» в заключительных матчах на домашнем стадионе смогут посетить большее число болельщиков. Для этих целей после соответствующего обследования могут быть открыты Северная или Южная трибуны, а также часть Восточной. Если этого не произойдет, то при аншлаге может быть увеличена стоимость билетов до 300 рублей. Это будет сделано, в первую очередь, для того, чтобы на матчи смогли попасть именно та часть болельщиков, которая в этом больше всего заинтересована

К выполнению задачи готовы

К продолжению чемпионата во Второй лиге «Амкар Пермь» готовился почти три месяца, начиная с февраля. За это время «красно-черные» провели три сбора: первые два – в Перми, заключительный – в Краснодарском крае на спортивной базе «Лоо Арена».

Валерий Чупраков и Рустем Хузин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В Лоо мы отправились не по своей прихоти. Обстоятельства сложились таким образом, что нам нужны были спарринг-партнеры в контрольных матчах, которых, находясь в Перми, мы просто не смогли бы их найти. Для подготовки команды – это один из самых главных факторов», - отметил Валерий Чупраков.

В Лоо «Амкар» выполнил весь запланированный тренерским штабом объем работы: команда получила необходимую игровую практику, футболисты полностью достигли оптимальных физических кондиций.

«Погода в Лоо нас особо не радовала, но ни одна из тренировок не была отменена. Провели все намеченные контрольные матчи с достойными соперниками, ставящими высокие задачи в текущем розыгрыше Второй лиги. К большому счастью, сейчас пустует клубный лазарет. Исключение составляет Женя Тюкалов, который в конце сборов получил существенную травму бедра. Наш медицинский штаб сейчас решает, сможет ли он принять участие в нашем первом матче после зимней паузы», - говорит главный тренер ФК «Амкар Пермь» Рустем Хузин.

В трансферное окно состав пермяков пополнился двумя опытными футболистами – нападающим Андреем Козловым и опорным полузащитником Максимом Седовым. В свою очередь потери оказались минимальными: нападающий Кирилл Кочетов был арендован командой «Торпедо-Миасс».

«Клуб распрощался с полузащитником Болдыревым – пользы не было, была наша ошибка. Думаю, ничего страшного в этом нет, у нас живой коллектив и никто не застрахован от определенных просчетов», - прокомментировал уход еще одного игрока Рустем Хузин.

В целом команда готова к продолжению чемпионата. Во всех оставшихся матчах предстоит играть только на победу. В групповом турнире как минимум четыре команды ставят задачу в повышении класса.

«Борьба предстоит нешуточная, мы должны ее выиграть», - говорит с уверенностью Рустем Хузин.

Напомним, турнирную таблицу в группе 4 возглавляет «Тюмень» с 38 набранными очками. За сибиряками расположились «Амкар Пермь» (36) и «Челябинск» (31).

Календарь игр ФК «Амкар Пермь»

Календарь оставшихся игр «Амкар Пермь» на первом этапе Второй лиги в сезоне 2022-2023 годов:

2 апреля – в гостях против ФК «Торпедо-Миасс»

13 апреля – дома против ФК «Иртыш»

16 апреля – дома против ФК «Динамо-Барнаул»

23 апреля – в гостях против ФК «Химик-Август»

29 апреля – дома против ФК «Тюмень»

На второй этапе чемпионата Второй лиги все команды будут разделены на две группы по итогам его регулярной части. Они проведут турнир в один круг. В группу «А» войдут шесть первых команд, группу «Б» - команды с 7-го по 12-е места.

У команд группы «А» сохранятся все показатели первого этапа - очки, победы, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи. У команд группы «Б» сохраняются показатели первого этапа только в матчах между соперниками, вошедшими в подгруппу «Б». Победитель группы «А» получает право на переход в Первую лигу сезона 2023-2024 годов.

В рамках второго этапа игровые дни намечены на 7 мая, 14 мая, 21 мая, 28 мая и 4 июня. (0+)

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