Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Согласно схемы розыгрыша, 4 марта пермский «Молот» на своем льду будет принимать красноярский «Сокол». Это противостояние длится уже две недели: соперники провели между собой в рамках 1/8 плей-офф чемпионата ВХЛ сезона 2022-2023 годов уже пять матчей. Причем, все они состоялись на льду соперника в Красноярске.

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Схема розыгрыша предполагает для выхода в следующую стадию плей-офф ВХЛ той команды, которая сумеет одержать четыре победы. В этом противостоянии между «Молотом» и «Соколом» пока ведет команда из Сибири – 3:2 (0:2, 4:0, 4:3 ОТ, 0:1, 6:4).

Результат этих встреч для «Молота» выглядит очень удивительным. Самое главное состоит в том, что пермяки показали очень уверенную и достойную игру в матчах на чужом льду под психологическом прессинге со стороны местных болельщиков. Не в обиду будет сказано «молотобойцам», но «Сокол» в чемпионате ВХЛ сезона 2022-2023 выглядит более качественно и предпочтительно, как в командной игре, так и в индивидуальном подборе игроков. Команда из Сибири прошла регулярную часть чемпионата мощно и, главное, стабильно. Совершенно не случайно «Сокол» в стадию плей-офф вышел с третьего места, а «Молот» лишь с 14-го.

Предстоящий матч в Перми 4 марта будет играть решающую роль, прежде всего, для «Молота»: в случае поражения пермяки завершат выступление в сезоне 2022-2023 годов. Красноярский же «Сокол» одержит четвертую победу и выйдет в ¼ стадии плей-офф ВХЛ.

Что-то подсказывает, что «Молот», вернув интригу в родные стены, сумеет одержать победу и сравняет счет в серии. Ее судьба сможет решиться в Красноярске 7 марта. (0+)

Кстати, букмекеры на матч в Перми отдают небольшое предпочтение именно хоккеистам «Молота».

«Мы будем играть дома. В Перми нас ждут зрители! Будем стараться вернуть серию в Красноярск!», - уверен главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников.

Наверное, и «Соколу» будет интересно продолжить это фантастическое противостояние на своем льду (шутка. – Авт.).

В других парах серии плей-офф такая же запутанная ситуация, как и в случае с «Молотом» и «Соколом». Пока только тюменский «Рубин» решил задачу выхода в ¼ финала, обыграв челябинский «Мечел» в четырех состоявшихся матчах: по два раза - дома и в гостях.

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