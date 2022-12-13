Дед Мороз, похожий на Сталина, и падчерица с корзиной подснежников: пермячка создает удивительные елочные украшения из ваты

Анна исполнила мечту мамы, и уже несколько лет создает авторские елочные украшения. Фото: личный архив.

- Наверное, это круто, когда твое творчество помогает людям создавать новогоднее настроение, - говорит пермячка Анна Онищенко, уже несколько лет она создает авторские игрушки из… ваты. - Идейным вдохновителем моего увлечения стала мама. Однажды она размечталась: «Хочу Деда Мороза из ваты, как в детстве».

Лисичка, снегирь или собственный малыш

Анна – художник по профессии – сидела тогда дома с маленькой дочкой, и решила попробовать исполнить мамину мечту. Она пересмотрела в интернете мастер-классы по созданию игрушек из ваты, запаслась клеем, красками, проволокой, ватой и засела за работу.

Сначала пермячка сделала на пробу маленького снеговичка. Получилось хорошо, поэтому решилась на Деда Мороза, а потом начала делать елочные игрушки.

Дед Мороз с лицом Сталина. Фото: личный архив.

- Дед Мороз был у меня с лицом Сталина, - вспоминает мастерица. – Чтобы сделать игрушке лицо, я сделала слепок со статуэтки Сталина. Немного подпилила ему нос и убрала усы, чтобы потом из ваты налепить новые. Мама была в восторге! Какое-то время Дедушка побыл у нас дома, а потом уехал в Петербург.

Фото своих произведений Анна начала размещать в соцсетях, и ей стали поступать заказы. Делает художница в основном малышей со старых советских и дореволюционных открыток, но бывают и необычные заказы: сделать снежинку, колокольчик, лисичку, Кота в сапогах или падчерицу с корзиной подснежников из сказки «12 месяцев».

А это та самая падчерица из 12 месяцев. Фото: личный архив.

- Но бывает и такое, что заказчики просят сделать елочную игрушку по фотографии своего малыша, - говорит Анна. – Заказ я беру, но сделать точную копию лица не обещаю, ведь я не портретист. А вот передать цвет глаз, волос и форму бровей могу. Потом раскрашиваю малышу комбинезончик, валеночки или даю в руку лопатку. Клиенты остаются довольными!

Игрушка, сделанная по фотографии ребенка заказчиков. Фото: личный архив.

У игрушек личики от кукол

Понятно, что заработок на елочных украшениях всегда сезонный: летом игрушки на елку никто не берет, зато в ноябре-декабре начинается самый пик заказов. Работы становится так много, что иногда Анне приходится даже отказывать клиентам.

Елочная игрушка из ваты. Фото: личный архив.

Чтобы процесс шел быстрей, за один раз художница изготавливает сразу по пять куколок. Сначала делает проволочный каркас, на него слой за слоем накручивает вату, потом все это плотно обматывает ниткой до получения «скелетика». Поверх него мастерица формирует туловище из ваты, пропитанной клеем ПВА, затем приклеивает личико.

Так выглядят "скелетики" и будущие куклы. Фото: личный архив.

- Личико я изготавливаю отдельно, с помощью молдов, - объясняет пермячка. - Слепки делаю с личиков дочкиных кукол, иногда покупаю понравившихся куколок на барахолке, а потом заливаю эти слепки самозатвердевающей массой, которая продается в любом магазине для творчества. Далее кукла должна хорошенько подсохнуть в печке, и после этого я беру акриловые краски и начинаю творить. Процесс раскраски требует сосредоточения, я полностью погружаюсь в работу. Мне нужно выверить все пропорции и тщательно выписать все детали игрушки. Бывает, что получаются такие замечательные куколки, что я никак не могу с ними расстаться. Редко, но иду на хитрость: заказчикам говорю, что времени у меня не хватило, и оставляю куколку себе.

Чтобы процесс шел быстрей, за один раз художница изготавливает сразу по пять куколок. Фото: личный архив.

Высота у всех авторских елочных украшений стандартная: 10-12 сантиметров. На изготовление пяти куколок уходит неделя, а если Анна работает над индивидуальным семейным заказом, то с одной куклой занимается дня три. Ее авторские елочные игрушки получаются крепкие и очень легкие, единственное, чего они боятся – это воды.

В основном художница создает малышей со старых советских и дореволюционных открыток. Фото: личный архив.

Специальная елка для авторских игрушек

Сейчас изумительные ватные детишки, зверюшки и птички ручной работы висят на елках в разных уголках России и даже мира.

Анна тщательно выписывает все детали игрушки. Фото: личный архив.

- Да, до начала СВО у меня заказы шли даже из Америки, - говорит мастерица. - За одну свою игрушку я уже второй год прошу полторы тысячи рублей, но на мои заработки все равно не пошикуешь. Я занимаюсь этим только для удовольствия, а главный добытчик в нашей семье - это муж. К тому же я – сапожник без сапог: на моей праздничной елке всегда висят шары из магазина. У меня просто нет времени сделать игрушки из ваты себе. А ведь хочется и на елочку их повесить и на выставке показать. Это прямо моя мечта, чтобы люди посмотрели мои игрушки и потрогали, но накопить нужного количества так и не получается.

Своим куколкам мастерица дает в руки лопатки, саночки и игрушечную еду. Фото: личный архив.

«Волшебные игрушки», «Лисичка очень милая, сделана аккуратно», «Дед Мороз великолепен, как в детстве, только еще красивее», «Игрушки бесподобные, радости нет предела!» - пишут отклики заказчики и присылают Анне фото своих елочек.

А кто-то из почитателей авторских игрушек Анны Онищенко специально завел у себя дома маленькую елку для сказочных игрушек, созданных пермячкой.

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