«Мне 45 и я до сих пор играю в куклы». Мастерица из Пермского края рассказала про свою необычную коллекцию

Людмила работает педагогом дополнительного образования в поселке Майкор Юсьвинского района. Фото: из личного архива Людмилы Оньковой.

- Каждая моя кукла имеет свой характер, и когда я их шью, всегда разговариваю: «Не капризничай, мы скоро наденем тебе красивый наряд», но случается, что кукла бунтует и тряпочка никак не ложится, поэтому мне приходится искать ей новое платье, - рассказывает педагог дополнительного образования из поселка Майкор Юсьвинского района Людмила Онькова.

Людмиле – 45, семь лет назад она всерьез увлеклась куклами. Все случилось после того, как мастерица съездила на фестиваль в Пермь, где было представлено много кукол в народных костюмах. Людмила стала изучать эту тему, а потом попробовала сшить куклу сама.

На изготовление одной куклы у мастерицы уходит от двух недель до месяца. Фото: из личного архива Людмилы Оньковой.

На изготовление одного такого эксклюзивного экземпляра у нее уходит от двух недель до месяца. Сначала она туго скручивает хлопко-прошивное волокно в форме головы, туловища, рук или ног, а потом обшивает все это тканью. И уже после этого начинает одевать свою «новорожденную» куколку.

Все куклы Людмилы размером 36 сантиметров и сейчас их в ее коллекции их уже 33!

- И хоть имен своим куклам я не даю, но в каждую вкладываю частичку души, поэтому все они имеют свой характер, - улыбается мастерица. – Кому-то сразу нравится ее платье, а кому-то нет. Одеваю я их в традиционные русские народные костюмы жителей севера Пермского края. Куклы из моей коллекции одеты в сарафаны Чердынского, Юсьвинского, Соликамского и Юрлинского уездов. У каждого костюма свой рисунок и свой крой. Все подобрано и сделано моими руками, без участия швейной машинки.

Все куклы Людмилы размером 36 сантиметров. Фото: из личного архива Людмилы Оньковой.

Чтобы нарядить куклу, Людмила сначала изучает костюм, а потом заказывает в интернете необходимые ткани и тесьму. Чтобы «состарить» их, тряпочки может окрашивать в чае или кофе, а также сделать вручную набивной рисунок.

Хранит свою драгоценную коллекцию мастерица и дома, и на работе, а на лето, чтобы куклы не выцветали, кладет их в специальный сундук.

Свои умения Людмила Онькова передает девочкам из поселка, которые ходят к ней на занятия. У воспитанниц за участие в конкурсах уже есть призовые места.

В коллекции Людмилы Оньковой уже 33 куклы. Фото: из личного архива.

- Дочка моя уже выросла, живет отдельно, но когда приезжает к нам в гости, всегда ждет встречи с новыми куклами, которые появляются у меня за это время, - говорит Людмила. – Их даже мой муж любит держать их в руках, ведь они как живые. Недаром говорят, что куклотерапия лечит душу и сердце, а также помогает нам быть добрее.

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