В Перми огласили приговор матери, насмерть забившей кольцами грудного сына

На руках у матери были кольца, это весомо увеличило силу удара. Фото: Олег УКЛАДОВ

27 марта в пермском краевом суде огласили приговор по громкому уголовному делу 29-летней пермячки, забившей до смерти своего восьмимесячного сына. Женщине вынесли наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Это шокирующее преступление молодая мать совершила в феврале прошлого года. Семья, где рос малыш, была обеспеченной и благополучной.

На убийство ребенка женщину толкнула перемена в отношениях с мужем. После рождения сына она заметила, что супруг перестал проявлять к ней интерес. В изменившимся отношении к ней мужа она стала винить младенца.

В день трагедии супруг ушел ночью из дома и не сказал жене, куда направляется. После этого она выпила пива и вновь стала винить ребенка в случившемся разладе в семье. А затем мать избила мальчика.

Женщина нанесла по голове беззащитного сына 13 ударов, а так как на руке у нее были кольца, это весомо увеличило силу ударов. Младенец ни сопротивляться, ни спрятаться не мог, и вскоре умер.

Ночью домой вернулся отец ребенка, подошел к кроватке сына и обнаружил, что мальчик не дышит. Шокированный мужчина позвонил во все экстренные службы, но приехавшие врачи «скорой» помочь умершему ребенку, увы, не смогли.

Мать задержали, следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Все время следствия обвиняемая находилась под арестом. 27 марта суд признал ее виновной и строго наказал.

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