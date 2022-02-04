Ребенок был первый и единственный: подробности убийства матерью восьмимесячного сына в Перми

По закону матери-детоубийце может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы. Фото: Виктор Гусейнов

«Бедные дети, то из окон падают, то матери их лупасят», «Женщины, очнитесь! Что с вами происходит? Не нужны вам дети - не рожайте», «Нельзя так поступать с детьми: хуже, чем с животными», «Очевидно же, если мать была пьяная, то малыш мешал ей пить», «Ангелочка очень жаль», - эти и другие гневные отклики пишут пермяки, узнав об убийстве, которое совершила на днях 28-летняя пермячка.

Ночью 1 февраля женщина до смерти забила своего восьмимесячного сына. Удары наносила руками прямо по голове. Беззащитный младенец ни сопротивляться, ни спрятаться не мог. Полученные травмы стали смертельными. Установлено, что в момент совершения преступления женщина находилась дома одна и была в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью домой вернулся отец ребенка, подошел к кроватке сына и обнаружил, что мальчик не дышит. Шокированный отец позвонил во все экстренные службы, но приехавшие врачи «скорой» помочь умершему ребенку, увы, не смогли. Мать, подозреваемую в совершении тяжкого преступления задержали, сейчас суд уже арестовал ее на время следствия.

Как удалось выяснить журналистам «КП», семья, где произошла трагедия, была полная и жила в квартире в Ленинском районе Перми. Оба супруга трудоустроены, но арестованная мать сейчас не работала, а сидела в декретном отпуске с грудным ребенком. На профилактическом учете семья не состояла.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Назначены экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.

По закону женщине может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.

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