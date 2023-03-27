Осужденный за похищение беременной женщины пермяк пообещал ее расчленить

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 27 марта, суд Свердловского района Перми вынес приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в похищении беременной женщины.

Угрожал, что изуродует

Когда в марте прошлого года машина «02» подъехала к дому в комплексе «Арсенал», и сотрудник УГРО вышел из полицейской газели, к нему подбежала перепуганная молодая женщина. Она попросила как можно быстрее увезти ее от этого места.

Уже в отделе полиции, где женщину отпаивали чаем, она сообщила, что беременна, а пару часов назад ее похитил бывший сожитель.

Подкараулил у больницы и затолкал в машину, за рулем которой был другой человек. По дороге похититель избил свою бывшую сожительницу и пригрозил, что, если она будет дергаться, он ее изуродует. Пленницу привезли в квартиру, где пара совместно проживала около года. Расстались сожители месяц назад. Беременность не остановила женщину, она ушла от тирана, который нигде не работал, пил, клянчил у нее деньги и унижал.

Отхлестал удлинителем

В квартире похититель продолжил избивать пленницу, ударил ее сковородой по голове, отхлестал удлинителем по спине. У потерпевшей на теле остались следы от побоев. Сожитель забрал у женщины телефон. Позвонить и позвать помощь, она не могла. В какой - то момент любитель пива вышел в туалет, женщина схватила с дивана телефон и успела набрать сообщение: «Помогите! Не звоните, он меня увез, бьет, удерживает…»

Она указала адрес, где находится, и успела отправить сообщение своей бывшей свекрови (матери первого мужа). Свекровь – бабушка старших детей потерпевшей, и у бывших родственников добрые отношения. Пленница удалила отправленное свекрови сообщение. Когда тиран вернулся в комнату, сказал, что у него заканчивается пиво, и в магазин женщина пойдет вместе с ним, иначе, если она останется дома, то будет кричать и звать на помощь с балкона.

Перевел себе всю зарплату

На улице, увидев полицейскую машину, женщина, на свой страх и риск, вырвалась из рук мучителя и побежала.

Своим спасителем потерпевшая называла сотрудника УР лейтенанта Романа Кирьянова. В тот день оперативники, получив информацию, что в квартире дома удерживают и избивают беременную женщину, сразу же выехали по адресу. Успели...

Вечером лейтенант Кирьянов с коллегами отправился на задержание преступника. Пьяный мужчина отдыхал в баре на Парковом. Он пытался оказать сопротивление, агрессивный гражданин кидался на сотрудников. Похититель был доставлен в отдел полиции Свердловского района. Опасения его бывшей женщины были не напрасны. В прошлом мужчина судим за кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он даже отца родного избил однажды.

В ходе следствия всплыла еще и кража. Когда потерпевшую полицейский увез в отдел, жулик вернулся в квартиру. Там он взял телефон бывшей сожительницы, увидел, что ей пришла зарплата. Зная пароль, он зашел в онлайн банк и перевел все до копейки себе. Похитил более 12 тысяч.

«Отрежу пальцы тому, кто меня посадил»

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, судили преступника сразу по нескольким статьям: похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни; с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Плюс – кража.

Во время следствия и суда обвиняемый вел себя агрессивно и не понимал, почему его судят за похищение человека. По его словам, он всего лишь забрал свою женщину с улицы, посадил в машину и вернул домой. Что касается кражи, ущерб он возместил. Его прежние судимости погашены, и гражданин считается несудимым.

- Тем, кто меня посадил, отрежу столько пальцев, сколько лет мне дадут, - угрожал он правоохранителям. – А бабу эту вы найдете расчлененной.

Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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