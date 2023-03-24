«Я умерла вместе с сыном». Мама пермского школьника добивается колонии для водителя, устроившего смертельную аварию

Мальчик умер через несколько часов после аварии. Фото: ГИБДД Перми/Лилия Антонюк

- Я думала, что уже приняла его смерть. На кладбище я с ним разговариваю как с живым и уже не плачу. Но 7 марта, когда я снова ознакомилась с уголовным делом и увидела полученные им травмы и разрыдалась. После аварии мне не давали смотреть фото, и я видела только его личико, а тут пришла в настоящий ужас, - на нем ведь живого места не было, - рассказывает Лилия Антонюк, потерявшая в прошлогоднем ДТП своего единственного 11-летнего сына Дамира.

Авария, в которой погиб Дамир, произошла, напомним, 15 ноября 2021 года в Кировском районе. 11-летний Дамир возвращался домой после занятий в спортивной секции. Пройти ему оставалось буквально пару кварталов. На светофоре на улице Ласьвинской мальчик дождался разрешающего сигнала и побежал через дорогу по «зебре». В этот момент его сбила 60-летняя водитель Toyota Corolla. Спустя несколько часов ребенок умер в больнице.

На суде женщина-водитель полностью признала свою вину и рассказала, как произошла трагедия. В тот день после работы она ехала на своей Toyota Corolla по улице Маршала Рыбалко: чувствовала себя нормально, лекарства, алкоголь либо психотропные вещества не употребляла.

На улице уже смеркалось - работали уличные фонари. На перекрестке с улицей Ласьвинской женщина остановилась у линии газона, чтобы пропустить встречные машины, а после собиралась повернуть налево. Убедившись, что машин и пешеходов нет, она включила первую передачу и начала поворачивать. Подъезжая к пешеходному переходу, женщина посмотрела направо - никого не было, затем посмотрела налево - ее ослепил свет стоящих на светофоре встречного направления автомобилей, и она отвернула голову направо. После чего увидела, как перед левой фарой ее автомобиля промелькнуло что-то похожее на птицу или на руки человека, после чего машину дважды качнуло, и через 2-3 секунды, проехав около 5 метров, она остановилась.

Выйдя из машины, женщина увидела на проезжей части лежащего на боку мальчика, подбежала к нему, хотела его поднять, но подошедший мужчина сказал, чтобы она его не трогала. Приехавшие сотрудники скорой помощи увезли мальчика в больницу, а женщину - в отдел, где вскоре она узнала, что ребенок умер.

Кировский районный суд признал женщину виновной и 29 июня 2022 годы вынес ей приговор:1,5 года лишения свободы условно, два года запрета на управление машиной и 1,5 миллиона рублей компенсации матери и бабушке погибшего мальчика.

Лилия посчитала приговор слишком мягким и подала апелляцию, но краевой суд оставил решение районного суда без изменений. Тогда Лилия подала жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска, он отменил решение районного и краевого судов и делу вновь дали ход. Первое заседание состоялось 13 марта, остальные назначены на конец месяца.

- Я до сих пор не могу понять, почему после столкновения она не остановилась и проехала по нему?! - возмущается Лилия, - Как можно было не заметить ребенка ростом 1,5 метра?! Остановись она тогда, мой сын мог бы отделаться переломами. Пусть даже остался бы инвалидом, но он был бы жив, я бы его выходила! Для меня она совершила убийство, иначе это я назвать не могу. Я хочу, чтобы она хоть немного прочувствовала, какую боль она мне принесла. Условный срок - несоизмеримое наказание ее деянию.

Лилия признается, что беременность Дамиром у нее проходила тяжело, ей приходилось принимать сильнодействующие препараты, но, к счастью, мальчик родился здоровеньким. Однако больше Лилия родить не сможет.

- Мой Дамир был умненьким, покладистым, доброжелательным, самым любимым. Когда он умер, я умерла в месте с ним. Теперь мне остается ходить к нему на могилу и смотреть на его застывший взгляд, - сквозь слезы говорит Лиля.

Побывав на первом заседании, у Лилии сложилось впечатление, что реальный срок женщине-водителю все же не дадут. Кроме этого, по ее словам, свидетель, которая раньше говорила, что авария произошла на ее глазах, сейчас поменяла свои показания и говорит, что не видела момента столкновения. А противоречия в показаниях объясняет давностью произошедшего.

- Я все равно буду добиваться для нее реального тюремного срока, даже если мне придется дойти до Верховного суда, - говорит Лилия.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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