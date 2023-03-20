Фото: История Перми / ВКонтакте

В 2023 году Перми реально исполняется 300 лет. За эти годы из небольшого заводского поселка вырос огромный мегаполис. 300-летняя история Перми многогранна и включает множество самых интересных событий. Сегодня наш рассказ об истории создания одной из старейших и знаковых парковых зон на карте города – сквере им. Гоголя, его благоустройстве к 300-летию Перми.

Из отхожего в пригожее...

В 2022 году многие жители центральной части Перми с огромной радостью выдохнули: «Неужели пришла пора привести в порядок сквер Гоголя?». Неужели появилась надежда нынешнее излюбленное место для выгула собак может действительно стать пригодным для отдыха и прогулок?!

Не так давно здесь можно было смело прогуляться всей семьей, было множество лавочек и даже чаша для фонтана. Правда, когда работало это гидротехническое сооружение уже мало кто помнит.

По решению администрации Перми в августе 2022 года стартовала первая часть реконструкции сквера в Ленинском районе, выходящего на Каму: сквер им. Гоголя ограничен улицами Попова, Окулова и Монастырской.

В планах благоустройства сквера стоит: укладка новых пешеходных дорожек, обустройство наружного освещения и камер видеонаблюдения, устройство ливневой канализации. Если верить проекту, в обновленном саду им. Гоголя появятся несколько зон отдыха, детская площадка. Главным украшением сквера станут пять фонарей с газовыми горелками. Эти элементы украшения паркового пространства будут служить и в качестве арт-объектов. Новые фонари являются точными копиями тех, что установлены в Александровском саду Санкт-Петербурга. Кстати, мало кто замечает, но фонари на пермском Компросе можно увидеть на Невском проспекте и других исторических улицах Северной Пальмиры.

Сквер им. Гоголя входит в центральную часть Слудской горки, из него открывается прекрасный вид на реку Каму и ее правый берег. Возможность наблюдать красивый пейзаж, находясь в центре города, привлекает в сад большое количество пермяков и требует особого внимания к виду зеленых насаждений. Исходя из этого, из сада исчезнет часть старых деревьев, большинство из них – тополя: шесть деревьев подлежат санитарно-формовочной обрезке, 25 — замене из-за возраста. На их месте высадят 87 молодых деревьев, 186 кустарников и многолетние растения разместят на газонах. Вход в сад им. Гоголя со стороны Коммунального моста должны украсить вазоны однолетними цветами.

Проект благоустройства сквера им. Гоголя в Перми разработали еще в 2019 году, его реконструкцию планируют завершить в 2023 году.

В память о великом писателе

Как утверждают пермские краеведы, сад им. Гоголя на карте Перми появился в далеком 1909 году к празднованию 100-летия со дня рождения великого писателя Николая Гоголя.

Его начали обустраивать 20 марта и приурочили к городскому празднику древонасаждения. Это мероприятие вылилось, как сейчас принято говорить, в настоящий городской субботник. На заброшенный участок верхней части берега Камы вдоль ул. Набережной (сейчас – ул. Окулова) от ул. Осинской до ул. Шадринской (сейчас – ул. Борчанинова) с лопатами наперевес вышли сотни горожан. Только одних учащихся народных школ оказалось почти 900 человек.

Первоначально сад разбили на многочисленные дорожки и клумбы. Он стал полноценным городским променадом – настоящей бульварной зоной.

В первые годы Советской власти сад пришел в запустение. У строителей коммунизма уход за ним не входил в планы. Вновь на сад им. Гоголя обратили внимание весной 1924 года. Тогда здесь высадили 800 деревьев различных пород.

В 1953 году городские власти произвели очередную реконструкцию городской парковой зоны. После ввода в строй в 1977 году Дворца культуры Телефонного завода (ТЕЛТА) здесь появились небольшой фонтан, многочисленные лавочки, газоны.

С развалом СССР, в лихие 1990-е, уже сквер им. Гоголя пришел в запустение. От его былой роскоши, которую заложили и поддерживали в порядке несколько поколений пермяков, не осталось и следа…

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