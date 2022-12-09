Сервис "СберЗдоровье": в чем его особенности и преимущества

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Новогодние праздники совсем скоро. Для всех это время чудес и исполнения желаний, это возможность провести время с близкими, сделать то, на что весь год не хватало времени. И хочется, чтобы их ничто не омрачило, поэтому особенно в праздники важно не забывать о своем здоровье. Но если вы или ваши близкие все-таки почувствуете недомогание, то скорее обратитесь ко врачу.

Сделать это можно через онлайн-сервис «СберЗдоровье». С помощью сервиса вы не только сможете записаться к врачам в режиме онлайн из дома или даже находясь в дороге, но и получить онлайн-консультации. Врачи примут онлайн в удобное для вас время, ответят на все вопросы – в течение 5 минут, если нужен очный прием - направят к нужному специалисту (терапевт, педиатр, ветеринар). Врачи сервиса расшифруют результаты анализов и дадут альтернативное мнение.

На главной странице сайта вы найдете строку, в которую необходимо вбить название клиники или врача, который вам необходим. Также следует указать район, в котором вам необходимо попасть к специалисту. Система подберет нужного вам врача, предоставит даты для записи. На сайте существуют такие разделы:

- Запись на прием к врачу в клинику;

- Онлайн-консультации;

- Запись на диагностику;

- Запись на различные услуги.

У пользователей СберЗдоровья есть возможность хранить в личном кабинете результаты своих анализов и обследований, заключений от различных специалистов, а также следить за показателями здоровья и получать от врачей персональные рекомендации.

Преимущества сервиса:

- врачи, которым вы доверяете со средним стаж от 7 лет;

- окончательная цена без доплат и комиссий;

- бесплатная запись на прием онлайн-запись за 1 минуту. Просто выбираете нужного врача (болезнь или услугу) и город, где удобно посетить прием.

Кстати, установить приложение, научиться им пользоваться, вам помогут в любом отделении Сбера Пермского края. Также сотрудники офисов ответят на вопросы и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы банка.