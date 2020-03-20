«Какой бизнес? Я доброе дело хочу сделать!» Пермский третьеклассник изобрел трость для незрячих людей

- Когда мы с мамой видим незрячего человека, который пытается перейти улицу, или инвалида в кресле, мы всегда помогаем им, - говорит пермский третьеклассник Емельян Евсеев.

- Я тоже недавно стала свидетелем того, как слепой человек пытался перейти проезжую часть, - объясняет наставник мальчика по робототехнике Наталья Агафонова. - Все идут, уткнулись в гаждеты, толкают мужчину, а он вынужден извиняться. Ну что за общество у нас такое?

Проблему обсудили на занятии и пришли к выводу, что таким людям нужно помогать.

Конструировать начал с двух лет

Свой первый конструктор Lego Duplo Емеля Евсеев получил в подарок, когда ему было всего два года. И «заболел» им. Теперь у мамы с папой нет проблем, что дарить сыну на день рождения или Новый год. Каждый раз это новый набор популярного конструктора. Дома у парнишки огромный пакет деталей, из которых он может построить все, что придумает его безудержная фантазия. Конечно, сначала подаренную машину или самолет Емельян собирает по инструкции, но потом разбирает и строит свои модели.

Год назад родители отдали сына в IT-школу, и конструкторский талант школьника начал раскрываться по максимуму.

Мальчик-изобретатель из Перми 00:00 00:00

- Чтобы позаботиться о природе, я сконструировал руку-манипулятор, которая сортирует мусор и отделяет стекло, пластик и бумагу, - объясняет парнишка. - Потом начал работать над тростью для незрячих. Суть ее работы в том, что датчик, установленный внутри, чувствует преграду и подает человеку звуковой сигнал.

Понятно, что трость, сделанная из конструктора, вряд ли пригодится слепому человеку, она легко может сломаться во время эксплуатации. Вдобавок сейчас трость «видит» преграду всего за 13 сантиметров и может передать информацию только на компьютер, который издаст предупреждающий звук. Но не будет же незрячий везде носить с собой ноутбук.

Так выглядит прототип будущей трости. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

«Патентовать не буду, просто подарю»

После того как недостатки своего ноу-хау третьеклассник проанализировал с реальным инвалидом по зрению, он твердо решил усовершенствовать свое изобретение.

- Новая трость будет изготовлена из алюминия, внутри - более мощные ультразвуковые датчики, чтобы «видеть» препятствие издалека, вибромотор, плата Arduino и блютуз, - со знанием дела объясняет школьник. - Сейчас звук выводится на компьютер, а потом человек сможет понять, что препятствие нужно обойти с помощью вибромоторчика, который будет установлен в рукоятке. Еще один вариант передачи информации - по блютузу. Звук будет передаваться в наушники, которые будут надеты у инвалида.

Еще до того, как грандиозные планы юного изобретателя воплотились в жизнь, он рассказал о своем создании на всероссийском конкурсе Startup Tour Junior и занял там второе место! И его тростью начали всерьез интересоваться.

- Даже в таком юном возрасте изобретатель может оформить патент на разработку, тем более что гаджет получает оценку и признание экспертов, – пояснил руководитель центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. - После регистрации патента у автора появится возможность запустить самостоятельное производство или сделать это с помощью инвестора.

Помогала мальчику в разработке его ноу-хау наставник по робототехнике Наталья Агафонова.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

- Не думаю, что родители Емели будут заниматься этим, это такая волокита, - объясняет Наталья Агафонова. - Сейчас цель мальчика - совсем не бизнес, а доброе дело. Он планирует сделать усовершенствованный вариант, выступить с ним на конкурсе «Большая разведка», который пройдет в Пермском политехническом университете в апреле, а потом подарить трость тому, кому она реально нужна.

- Если моя трость поможет хоть одному человеку, я буду очень рад, - объясняет Емельян. - Конечно, такие вещи сейчас уже существуют, но стоят они очень дорого, от 20 до 100 тысяч рублей, а стоимость моей трости не превышает и трех тысяч рублей.

- Емельян очень любознательный ребенок, разносторонне развит, занимается шахматами, любит конструировать, - говорит классный руководитель третьеклассника Любовь Батина. - Когда ребята узнали о его изобретении, были в полном восторге! Поражает, что ребенок в девять лет думает об очень серьезных проблемах и пытается помочь людям, которые испытывают трудности в общении с миром. Не каждый взрослый возьмется за такую тему, а неравнодушный Емельян взялся!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Инфракрасный датчик предупредит о препятствии». Третьеклассник из Перми сконструировал трость для незрячих людей

И собирается оформить патент на свой гаджет (Подробнее...)