Ростехнадзор назвал причину обрушения 120 тонн зерна на жительницу Прикамья

Засыпанных работников откапывали два с половиной часа. Фото: cp_perm/ВКонтакте.

Специалисты завершили расследование аварии и смертельного несчастного случая, которые произошли в августе прошлого года на сельхозпредприятии «Русь» в селе Култаево Пермского района.

Напомним, во время разгрузки зерна здесь внезапно обрушилась металлическая конструкция зернохранилища. В это время рядом находилась сотрудница предприятия, на которую высыпалось 120 тонн зерна. 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Еще один работник - брат погибшей женщины - получил серьезную травму.

- Одной из причин ЧП стал коррозийный износ металла днища бункера при эксплуатации стальных конструкций в условиях отсутствия антикоррозийной защиты, - сообщает Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Также в ходе расследования на сельхозпредприятии выявили нарушения требований безопасности. В частности, не проведены диагностика, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, отсутствует производственный контроль, на обеспечена безопасность персонала и эвакуация в случае аварийной ситуации и другие. Кроме того, не проводилась аттестация руководителей и специалистов. Комиссией разработаны мероприятия, призванные не допустить в дальнейшем подобных ситуаций.

Очевидец этой трагедии так описал корреспондентам «Комсомолки» случившееся: «Один из бункеров с зерном прохудился, и из щелей начало высыпаться зерно. Щели заткнули мешками. Но зерно продолжало сыпаться, и работникам (брату и сестре) велели разгрузить бункер. К месту подогнали шнек для выгрузки зерна. Когда его подключили, раздался громкий хлопок и все 120 тонн зерна вместе с частью бункера упали на работников. Конус бункера упал прямо женщину, она погибла на месте. А мужчина оказался под завалами. Засыпанных зерном работников откапывали около двух с половиной часов. Позже, с помощью крана мужчину удалось достать. Он сильно пострадал. Ему отрубило часть ноги - ступню, видимо, куском оторвавшегося бункера. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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