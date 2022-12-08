Денис Анасович Сарваров: «Офтальмохирург не имеет права на ошибку, ведь в его руках целый мир пациента»

Денис Анасович Сарваров - витреоретинальный и катарактальный офтальмохирург федеральной сети офтальмологических клиник 3Z в Перми, врач высшей категории, стаж работы - 19 лет. Денис Анасович в 2002 году окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2003-м - интернатуру по специальности «Офтальмология». За время медицинской практики провел более 18 тысяч операций.

В клинике 3Z в Перми Денис Анасович выполняет операции, требующие особых практических знаний и навыков. Как говорит сам Денис Анасович, ему интересно быть не просто специалистом, а постоянно совершенствоваться в профессии и стремиться достигать новых высот.

- Почему вы выбрали именно офтальмологию?

- В выборе мы часто руководствуемся опытом тех, кому мы доверяем, кем восхищаемся. Для меня таким человеком стала моя тетя - врач-офтальмолог, которая вдохновляла меня своими рассказами о сложных медицинских случаях, о возможности врача возвращать людям самое ценное - здоровье. Я всегда хотел прикоснуться к самому сложному, по моему мнению, в медицине - хирургии. Так опыт близкого человека и стремление совершать подвиги (а именно так я воспринимал работу хирурга) предопределили мой выбор, и я стал офтальмохирургом.

- Вы сказали о доверии. Насколько важно в вашей профессии его заслужить, и как вы добиваетесь доверия своих пациентов?

- Я часто работаю с пожилыми пациентами и теми, для кого операция - вопрос сохранения зрения в принципе, а не только его улучшения. Поэтому считаю своих пациентов особенно чувствительными и стараюсь наладить контакт как можно быстрее. Главное правило - воспринимать и принимать каждого, как будто это твой первый пациент: стараюсь подробно описать проблему и способы решения, при этом в голосе не должно быть сомнений, ответ на каждый вопрос (а иногда не единожды) обязателен, поддержка - максимальная.

- Вы - витреоретинальный хирург, а это направление считается одним из самых сложных в офтальмологии. Что вам помогает принимать экстренные решения?

- Долгие годы моим основным направлением была офтальмотравматология, которая, по моему мнению, сильно закаляет характер и дает человеку более широкий профессиональный кругозор, - поясняет хирург. - Ведь травматология - это нестандартная хирургия, здесь каждый следующий случай абсолютно не похож на предыдущие. Такая работа значительно расширяет видение проблемы пациента, учит искать выходы из практически любых непредвиденных обстоятельств. Имея опыт экстренного реагирования, офтальмохирург может увидеть ситуацию заранее и более точно оценить риски.

- Кстати, о рисках. Как часто вам приходится рисковать на работе, и в чем особенность принятия нестандартных решений в медицине?

- Я бы не назвал принятие нестандартных решений в медицине риском. Ведь рискуя, человек готов и проиграть, а офтальмохирург не имеет права на ошибку, ведь в его руках, по сути, целый мир другого человека. Я бы сказал, что речь здесь больше идет о высоком профессионализме, к которому нужно стремиться каждый день. А чтобы накапливать опыт без ошибок, нужно учиться, постоянно.

- Как учитесь вы?

-Во-первых, провожу анализ каждой операции, каждого случая. До и после. Во-вторых, стараюсь не пропускать профессиональных выставок, конференций, симпозиумов. Встречи представителей офтальмологического сообщества проходят регулярно как внутри группы компаний 3Z, так и на сторонних площадках. Офтальмология - очень быстро развивающаяся отрасль медицины, поэтому здесь нужно за всем успевать: осваивать новые методы, учиться работать с новым высокотехнологичным оборудованием. Чтобы оказывать по-настоящему современную помощь.

- Работа офтальмохирурга крайне напряженная. Что помогает вам отдохнуть и каждый день находить силы для десятка операций?

- В первую очередь, как заведующий отделением, я вижу результаты своей работы и работы моих коллег, принимаю участие в организации расширения функционала клиники. Вижу, как растет 3Z. Это, безусловно, вдохновляет. И еще очень важно находить время для новых эмоций. Причем получить их можно из совершенно разных источников: охоты, рыбалки, путешествий, шумных встреч с друзьями или тихих семейных вечеров. Все вместе - источник вдохновения и желания начинать новый рабочий день.

- Чего вы хотели бы пожелать своим пациентам и не только?

- Всем без исключения хочу пожелать положительных эмоций, новых впечатлений, которые, безусловно, в первую очередь доступны благодаря зрению. Не упускайте возможности насладиться увиденным. А если есть повод обратиться к офтальмологу, не откладывайте визит. Ведь большинство глазных болезней можно вылечить.

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