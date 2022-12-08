Более 11,6 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

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За 11 месяцев 2022 года с помощью сервисов «Электронной регистрации» и «Безопасных расчётов» в Волго-Вятском банке Сбербанка* было оформлено более 11,6 тысяч неипотечных сделок. В Пермском крае количество таких сделок составило практически 2 тысячи.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Приобретение жилья – ответственный шаг, к которому требуется серьезный подход. Сбер предлагает своим клиентам сервисы, которые максимально упрощают и ускоряют процесс покупки квартиры. Особенно это становится актуально в декабре, в период предновогодней суеты, когда нужно завершить важные дела в текущем году»

Как работают и какие опции включают в себя сервисы Сбера?

Сервис «Электронная регистрация» позволяет за один визит в банк оформить расчёты и все документы по сделке без посещения МФЦ и Росреестра. При этом покупатель и продавец могут находиться в разных городах России, а процесс регистрации можно отслеживать онлайн в личном кабинете Домклик.

Сервис «Безопасные расчеты» позволяет обезопасить покупателя квартиры - деньги, которые он внесёт за квартиру, будут храниться на специальном номинальном счёте до момента регистрации сделки в Росреестре. И только после этого они автоматически поступят продавцу на любой указанный им счёт, в том числе в другом банке. Кроме того, при проведении сделки клиент может воспользоваться услугой подготовки договора купли-продажи – специалисты Сбербанка учтут рекомендации законодательства и Росреестра.

Также для клиентов, которые покупают или продают квартиру без участия экспертов рынка недвижимости, Домклик предлагает сервис «Сделка под ключ», который решает все вопросы в одном месте и уже включает в себя необходимые услуги:

- юридическую проверку недвижимости с правовым заключением, рекомендациями юристов и консультацией онлайн

- подготовку договора купли-продажи;

- сервис безопасных расчетов;

- сервис электронной регистрации;

- оплату госпошлины за регистрацию в Росреестре;

- консультацию по перечню документов, необходимых для регистрации в Росреестре.

* Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.