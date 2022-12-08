«В Перми не был». О чем грустил, умирая на чужбине, Сергей Дягилев

О. Коровин. Рисунок. Дягилев с Петрушкой. Сер. 1990-х гг. Бум., акварель.

В Дягилевской гимназии, что на улице Сибирской в Перми, хранится уникальный документ. С виду это небольшой лист обычной бумаги с отпечатанным текстом, помещённый в рамку. За короткими предложениями, написанными сухим, бюрократическим языком, скрывается судьба человека, который очень любил Россию, но так и не смог вернуться домой.

Документ – это выписка из заседания Особого комитета по организации заграничных артистических турне и художественных выставок при Комиссии Заграничной помощи, датированная 27 января 1925 года. Слева – тема заседания «О желательности въезда в СССР директора Русского Балета в Монте-Карло С.П. Дягилева и артиста его балета английского гражданина П. Кай». Справа – итог. Коротко, как приговор – «Постановили въезд считать нежелательным».

В последние годы своей жизни Сергей Дягилев мучительно мечтал вернуться на родину. Однако сделать этого не смог. Умер и похоронен был Сергей Павлович в Венеции. А в родной Перми даже само имя Дягилева какое-то время было нежелательно употреблять. И только сейчас его значение для культуры удалось оценить по достоинству. Чем так важно наследие Дягилева?

Важнее вопросов жизни и чести

«Русские сезоны» – именно так Сергей Дягилев назвал свой прорывной проект, который заставил Европу, а потом и Америку восхищаться и удивляться. Новаторские, уникальные балеты, в которых блистали лучшие русские танцовщики, он приправил яркими декорациями, костюмами и музыкой. Ничего подобного ранее мир не видел. Мало кто знает, что идею «сезонов» он вполне мог почерпнуть дома, в Перми. В 1887 году его талантливая семья организовала в городском театре «Русский исторический концерт с живыми картинами», включив в программу произведения русских композиторов.

Дом Дягилева — особняк в Перми по адресу улица Сибирская, дом № 33, ныне Гимназия №11. Источник фото: проект "Неизвестный Дягилев"

Директор Дягилевской гимназии Раиса Зобачева говорит, что первые постановки «Русских сезонов» были связаны с русской музыкой и культурой, историческим наследием страны. Прославление русского искусства стало целью великого импресарио. И он её достиг.

«Чем дальше уходит в даль времён Сергей Павлович, тем значимее становится его фигура. Дягилев часто говорил: «Мне до боли сердечной обидно, когда дурно говорят о России». И он сделал много, чтобы это мнение изменить. Дягилев считал, что победа русского искусства за рубежом для него важнее вопросов жизни и чести, – говорит Раиса Зобачева. – Он любил землю, где родился. И питался этими воспоминаниями. Сергей Лифарь писал, что в день, когда Дягилев умирал (19 августа 1929 г.), в Венеции была невиданная по силе буря. Море вышло из берегов, главную площадь залило, небо озаряли молнии, земля дрожала, деревья вырывало с корнями. Когда всё успокоилось, перед заходом солнца ему на лицо упали лучи. По лицу скатились две слезы, и он сказал: «В Перми не был». В последний раз он был здесь в 1904 году. Вот такая судьба».

Раиса Зобачева: «Чем дальше уходит в даль времён Сергей Павлович, тем значимее становится его фигура. Дягилев часто говорил: «Мне до боли сердечной обидно, когда дурно говорят о России». И он сделал много, чтобы это мнение изменить. Дягилев считал, что победа русского искусства за рубежом для него важнее вопросов жизни и чести».

Небольшое фото Раисы Дмитриевны Зобачевой, директор гимназии №11 им. С.П. Дягилева. Фото из личного архива

Куда рвалась душа

Сергей Дягилев долгие годы провёл за границей. Через несколько лет после революции 1917 года он пытался приехать в Россию, но его заклеймили как пример «буржуазного декаданса» и отказали во въезде. За долгие годы за рубежом Дягилев объездил много городов и стран.

В итоге в последние годы жизни его пристанищем стало маленькое государство Монако. Здесь он увлёкся коллекционированием. В его собрании было около двух тысяч редких экземпляров книг русских писателей и их автографов. Конечно, он продолжал работать над «Русскими сезонами». Хоть в последние годы они и не имели такого шумного успеха, как прежде, но всё же привлекали внимание публики. И всё же 22-й сезон антрепризы в Лондоне в 1929 году прошёл с большим успехом. Дягилев нежно попрощался с труппой, сказав, что спокоен за будущее проекта, и отправился на лечение.

Дело в том, что в 1921 году у него диагностировали сахарный диабет. Рекомендации врачей он не соблюдал, да и эффективного лечения тогда не было. Год от года ему становилось хуже. Летом 1929 года Дягилев, находясь в Венеции, почувствовал себя плохо и «сгорел» буквально за несколько дней. Русский и французский театральный деятель, соратник Дягилева Борис Кохно вспоминал о последних днях Дягилева, что 18 августа тот был очень беспокойным. «Один момент дрожит, следующий момент он жалуется, что задыхается от высокой температуры. Его бросало то в жар, то в холод. Он постоянно просил открыть или закрыть то дверь, то окно»», – писал Борис Кохно.

Борис Кохно: ««Один момент дрожит, следующий момент он жалуется, что задыхается от высокой температуры. Его бросало то в жар, то в холод. Он постоянно просил открыть или закрыть то дверь, то окно».

В номере отеля в день смерти Сергея Павловича находились не менее шести человек. Он умер 19 августа 1929 года. В тот же день весть о кончине в Венеции знаменитого русского импресарио мгновенно облетела крупнейшие телеграфные агентства Запада. В России, куда рвалась душа Дягилева, об этом узнали позже всех. На похороны Сергея Павловича деньги дала легендарная Коко Шанель, с которой он дружил и сотрудничал долгие годы.

Как Россия вернула Дягилева

Дягилев «вернулся» на Родину в 1980-е годы. Точнее, она сама вернула его. Память о нём возродили увлечённые исследователи его работы. Один из них, автор его биографии в серии ЖЗЛ, Олег Брезгин вспоминает, что Дягилевское движение в Перми появилось в начале 1960-х годов. В 1972 году даже готовили к выпуску на пермском ТВ передачу к столетию со дня рождения Сергея Дягилева. Но чиновники идею не оценили и не позволили реализовать этот проект, так как в то время имя Дягилева было под негласным запретом.

В 1972 году даже готовили к выпуску на пермском ТВ передачу к столетию со дня рождения Сергея Дягилева. Но чиновники идею не оценили и не позволили реализовать этот проект, так как в то время имя Дягилева было под негласным запретом.

«Консультантом сценария телепередачи была московский историк балета Наталия Рославлева. Она стояла у истоков дягилевского движения в Перми, вдохновляла и подталкивала пермяков искать старожилов, знающих что-либо о семье Дягилевых, о музыкальных вечерах, которые устраивались в их доме. Свою большую коллекцию иностранных книг о Дягилеве и его «Русских балетах» она завещала Пермской областной (ныне краевой) библиотеке им. М. Горького», – вспоминает Олег Брезгин.

Началом триумфального возвращения Дягилева в Россию стала выставка «Москва, Париж 1900–1932» которая прошла в 1981 году в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Сергей Павлович был представлен на ней только как один из многих деятелей в русско-французских культурных связях. Но и это уже было много. На следующий год вышел двухтомник «Сергей Дягилев и русское искусство», который мгновенно стал настольной книгой для искусствоведов и любителей искусства. Весной 1987 года впервые прошли Дягилевские торжества, которые включали концерты, Дягилевские чтения и выставку. Прошли торжества не в столице, а в Перми, где сохранился родовой дом Дягилева. С тех пор Пермь играет главную роль в деле увековечивания его памяти.

Началом триумфального возвращения Дягилева в Россию стала выставка «Москва, Париж 1900–1932» которая прошла в 1981 году в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

«Выставка в Пермской галерее, где были представлены работы из 32 музеев и частных коллекций Советского Союза, имела ошеломляющий успех. Это было выдающееся событие не только в культурной жизни города на Каме, но и всей страны», – вспоминает Олег Брезгин.

Колдовское очарование

Сергей Дягилев был одним их самых ярких и влиятельных деятелей Серебряного века. Уникальная по своему масштабу личность, он обладал многими талантами, проницательным умом, энергией и тонким художественным чутьём. Он был потрясающе работоспособным и хорошо разбирался в искусстве. Ещё до «Русских сезонов» он проявил себя как яркий художественный критик, затем организовал выставку русских портретов в Таврическом дворце Санкт-Петербурга – таких масштабных художественных проектов до Дягилева в России ещё не было.

«Русские сезоны», для которых он собирал лучших танцовщиков, давал дорогу молодым и талантливым художникам и композиторам, стали очередной ступенью. Ученики Дягилева основали танцевальные школы США (Джордж Балачин) и Англии (Нинетт де Валуа, Мари Рамбер), один из самых знаменитых участников сезонов, Серж Лифарь возрождал знаменитый балет «Парижской оперы».

Сергей Дягилев был одним их самых ярких и влиятельных деятелей Серебряного века. Уникальная по своему масштабу личность, он обладал многими талантами, проницательным умом, энергией и тонким художественным чутьём.

Многие современники Дягилева говорят о почти колдовском очаровании. При этом он всегда ясно понимал, какой цели хочет достичь, много для этого работал и всегда помнил о своих корнях.

В год 150-летия со дня рождения Сергея Дягилева «АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровал наследие семьи Дягилевых.

В формате 3D-тура можно прогуляться по дому Дягилева в Перми, рассмотреть этикетки вин Бикбардинского винокуренного завода, а также увидеть уникальные экспонаты музея «Дом Дягилева» на сайте «Неизвестный Дягилев» перейдя по ссылке dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.

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