Отец первоклассника из Пермского края рассказал о том, как его сына пытались похитить

Полиция проводит проверку после заявления жителя Березников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец первоклассника из Березников рассказал «Комсомольской правде» о ЧП со своим сыном. Ребенка, напомним, 5 декабря попытался посадить в легковушку неизвестный мужчина. Водитель на автомобиле ВАЗ цвета мокрый асфальт припарковался у ворот школы № 22 и сказал мальчику: «Садись в машину».

- Никто не хватал и не тащил моего сына, - объяснил в беседе с журналистами «КП» Александр П. – Ребенок просто выходил из школы. Так получилось, что рядом с ним никого не было. Когда сын проходил около стоящего авто, водитель сказал ему: «Садись в машину». Ребенок испугался и побежал, водитель вслед ему что-то крикнул, а потом сел в машину и уехал.

Напуганный первоклашка пришел домой и обо всем рассказал отцу, который находился в тот момент дома. Александр пошел в полицию и написал заявление. Сейчас информацию, изложенную в нем, проверяет полиция.

- Заявление, конечно написано. Сын пришел напуганный, а в полиции за нашу с вами безопасность деньги получают, - объяснил мужчина.

- Как сейчас ваш сын себя чувствует, ему не страшно в школу ходить? – спросили мы.

- В целом нормально. Можно сказать, что он так и не понял, что произошло. Просто боится, что если он ошибся, то его люди ругать будут. Ну а как тут ошибиться, если он эти слова своими ушами слышал? Еще переживает, правильно ли поступил, что все рассказал. Вроде как, дядя ведь ему ничего не сделал, просто позвал в машину. Но что это было – пусть полиция разберется.

Напомним, на вид похитителю было 35-40 лет, он носит бороду. Одежда и шапка у него были темные.

Со слов отца, записей с камер видеонаблюдения этого происшествия нет, так как школьные камеры до места ЧП не достают. «КП» будет следить, как будет развиваться ситуация с полицейской проверкой этого случая.

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