В Пермском крае у школы пытались похитить первоклассника

В полиции зарегистрировано заявление от отца мальчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 декабря поздно вечером в березниковских соцсетях появился пост от обеспокоенного местного жителя.

- Сегодня, 5 декабря, около 12.30 неизвестный водитель хотел увезти моего сына-первоклассника на автомобиле ВАЗ 2114-15 цвета мокрый асфальт, - написал в посте мужчина по имени Александр. – ЧП произошло около ворот школы № 22 на улице Дощеникова 4. К счастью, мой ребенок сумел убежать. На вид похитителю 35-40 лет, он носит бороду. Одежда и шапка у него были темные. Обращаюсь к родителям – проведите беседы с детьми, а похитителю хочу сказать, что район этот в камерах, пусть ждет гостей.

Пост мгновенно начали обсуждать пользователи соцсетей: «Пишите заявление в полицию, сейчас много камер уличных его вычислят», «Ребятам лучше сейчас ходить по двое или трое», «Нужно просмотреть камеры у ворот школы», «А номер машины известен?»

- Номера, к сожалению, первоклассник не запомнил, - ответил отец мальчика.

Судя по тому, что «КП» рассказали в полиции, Александр обратился в органы и написал заявление.

- 5 декабря в отдел полиции Березников обратился местный житель с заявлением о том, что его сыну удалось убежать от неизвестного мужчины. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«КП» будет следить за развитием ситуации в этой истории.

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