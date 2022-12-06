Пермяка, который поджег поезд с пассажирами, отправили в психушку

В сгоревшем вагоне ехали 19 пассажиров. Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

Суд на Ямале вынес наказание 38-летнему пермяку, которого обвиняли по трем статьям уголовного кодекса РФ: «Угроза убийством», «Умышленное уничтожение имущества» и «Хулиганство».

Резонансное ЧП в поезде случилось на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги прошедшим летом.

24 июня пермяк ехал в пассажирском вагоне поезда № 379 из Нового Уренгоя в Оренбург. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина взял в руки нож и начал угрожать проводникам и пассажирам расправой. Его слова совпали с действиями: неадекватный пассажир, угрожая убийством, начал наносить удары проводникам.

Сначала пожар тушили огнетушителями, потом подъехали пожарные рассчеты. Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

А затем мужчина поджег вагон. В результате пожара, быстро распространившегося по вагону, дымом надышался ребенок, ему пришлось оказывать первую медпомощь.

Горящий состав остановили, вагон, из которого шел черный дым, сначала тушили огнетушителями, потом к месту ЧП подошел пожарный автомобиль. И даже после полной ликвидации возгорания пассажирам поезда еще долго пришлось ждать своего дальнейшего отправления.

- Я это сделал, чтобы привлечь внимание, так надо было, потом узнаете, - объяснялся неадекватный пермяк с пассажирами, державшими его до приезда полиции. – Я специально прошел по всем купе и стучался, чтобы люди выходили. Вы лучше детей и людей спасайте.

Пока расследовали уголовное дело, выяснили, что обвиняемый пермяк причинил собственнику и пассажирам поезда материальный ущерб на сумму более 2,9 миллионов рублей.

Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

- Пуровским районным судом Ямало-Ненецкого автономного округа в отношении 38-летнего жителя Пермского края применена принудительная мера медицинского характера, - сообщает Уральская транспортная прокуратура. - В настоящее время он находится в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры, применил к злоумышленнику принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

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