Пермяк поджег поезд с пассажирами

Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

- Подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники полиции, - рассказали «Комсомольской правде» в Перми в Ново-Уренгойском линейном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

ЧП на железной дороге произошло ранним утром 24 июня. По данным наших коллег из КП-Оренбург, виновен в произошедшем 38-летний житель Перми. Он был пассажиром этого поезда.

- В 04.10 утра на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 Свердловской железной дороги произошел пожар в 13 вагоне пассажирского поезда № 379 сообщением Новый Уренгой - Оренбург, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. – Поезд остановили, спустя 10 минут провели отцепку вагона и начали его тушение. В вагоне поезда находилось 19 человек, жертв и пострадавших в результате произошедшего нет.

Сначала пожар тушили огнетушителями со всего состава: на рельсах остались лежать несколько использованных баллонов. Потом к месту ЧП подъехали пожарные рассчеты.

Сначала пожар тушили огнетушителями, потом подъехали пожарные рассчеты. Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

Движение поездов на этом участке приостановлено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина возгорания - поджог.

По словам пассажиров, устроил его неадекватный пассажир поезда. Он тоже ехал в 13 вагоне. Очаг возгорания находился в туалете. Когда мужчину задержали пассажиры, тот говорил абсолютно нелогичные фразы.

В сгоревшем вагоне ехали 19 пассажиров. Кадры с места происшествия: ТГ-канал Уральская транспортная прокуратура

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