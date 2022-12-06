Екатерина Александровна Третьякова: Важны не только профессионализм врачей и современное оборудование, но и атмосфера в клинике

Со своей будущей профессией Екатерина Александровна Третьякова определилась еще в школе. Сейчас она дерматолог, косметолог и главный врач «Клиники современной медицины «Медлайн».

Для проекта «Клиника года - 2022» Екатерина Александровна рассказала о себе и ответила на вопросы:

- Как главный врач, я стараюсь видеть личную ответственность в неудачах и коллективную ответственность в успехах клиники. Считаю, что «управление» подразумевает «служение» коллективу, общему делу. А жажда успеха приходит к тем, кто стремится и добивается своей цели.

- У вас есть личный рецепт успеха?

- Главное - не стоять на месте, не бояться падать и вставать. Никогда не сдаваться, верить в себя. И стараться в любой проблеме искать возможности, а не оправдания бездействию.

- Расскажите о себе вне профессии?

- Я стремлюсь к красоте и гармонии во всем, что меня окружает, и потому увлекаюсь дизайном интерьера, одежды, ландшафтным дизайном - теми видами деятельности, в которых я могу реализовать свои творческие замыслы. А еще я очень люблю готовить интересные блюда для всей семьи. Для знакомых.

- Какие три желания загадали бы золотой рыбке?

- Чтобы мне хватало сил на реализацию своих планов и идей, чтобы близкие были здоровы, и чтобы Вселенная оставалась чуткой к моим запросам.

- Что изменили бы в своей жизни при помощи машины времени?

- Не буду оригинальна - я бы ничего не изменила, я ценю свою жизнь такой, какая она есть.

- Что такое медицина для вас? Как вы ее воспринимаете?

- Медицина для меня - это комплекс знаний о поддержании и восстановлении качества жизни. Иметь возможность помогать людям благодаря познаниям в медицине - для меня очень ценно.

- Какими вы видите перспективы отечественного здравоохранения?

- Очень хорошие при условии, что работать в нем будут только профессионалы на всех уровнях, начиная с самого «верха». Если все руководители начнут работать системно, последовательно, правильно расставляя приоритеты, подбирая «нужных» людей для выполнения задач, то за отечественное здравоохранение можно будет не беспокоиться.

- Что такое здоровый образ жизни, и придерживаетесь ли вы его сама?

- Здоровый образ жизни - это результат правильного мышления человека. Разумеется, генетика и условия жизни активно влияют на наше здоровье. Но осознанное отношение к своему образу жизни минимизирует влияние извне. Максимально стараюсь придерживаться ЗОЖ: занимаюсь в фитнес-клубе, посещаю бассейн, много хожу пешком, сократила список любимых продуктов. Не всегда получается, но всегда стремлюсь к этому.

- В чем ключевое отличие клиники, которой вы руководите, от других лечебных учреждений?

- Два слова: уют и забота. Мы считаем, что атмосфера в клинике имеет такое же значение, как профессионализм врачей и современное оборудование. Последнее можно встретить и в других клиниках, а вот атмосфера у нас уникальная. Это выражается и в интерьере, и в стиле общения, и в характере взаимодействия врачей и администраторов с клиентами и между собой. Мы стараемся сделать максимально комфортной работу врача. Клиентам у нас тепло и комфортно, поэтому они с удовольствием возвращаются к нам на процедуры и рекомендуют нас знакомым.

- Какие методики диагностики или лечения в вашей клинике вы назвали бы уникальными?

- Подтяжка кожи, как метод омоложения, в современной пластической хирургии используется все реже. Особенно тогда, когда для достижения желаемого результата требуется обширное хирургическое вмешательство. В этом случае пациенту необходима не только подтяжка кожи, но и перемещение поверхностной мышечно-апоневротической системы лица в правильное положение. Осуществить это позволяет технология SMAS-лифтинга, которая является уникальной.

Также уникально и исследование крови по методике иммунохелс. Оно базируется на идентификации пищевых антигенов, инициирующих аномально высокие уровни реакции иммунной системы.

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