В МЧС рассказали подробности спасения молодой туристки из Перми, заблудившейся в лесу под Сочи

У пермячки сел телефон, и она осталась совсем одна в темном лесу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

34-летняя жительница Перми вместе с подругой и ребенком приехала на такси в гости к другу в Каштаны — село в Адлерском районе Сочи. Поздним вечером 19 марта мужчина захотел погулять по лесу, пермячка пошла с ним, но в какой-то момент они разминулись. Немного побродив, девушка поняла, что заблудилась и без помощи найти дорогу к дому не сможет. Положение затрудняло позднее время суток и густой туман. Пермячка позвонила своей подруге и объяснила, где примерно находится. Успев сделать звонок, у нее разрядился телефон, и она осталась совсем одна и без связи.

– Около 22:30 в спасотряд МЧС позвонила подруга потерявшейся и обратилась с просьбой о помощи, - рассказывают в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. - На место выехали две группы спасателей. Поиски продолжались около полутора часов. С использованием звуковых сигналов спасатели установили контакт с девушкой, и около 23:50 ее удалось найти.

Пермячка оказалась в 1,5 километрах от начала маршрута и была очень напугана. К счастью, ее вовремя нашли и медицинская помощь не потребовалась.

Если вы поняли, что заблудились:

1. Осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум.

2. Ищите тропу, ручей, реку – они выведут к людям. При выходе на тропу или дорогу, идите по чужим следам. Если вы вышли к реке, двигайтесь вниз по течению.

3. Если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, позвоните по номеру на единый телефон спасения – «112».

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