Реальные 300 лет Перми: старые названия главных улиц города

Улица Кунгурская. Фото: Альбом «Пермь. Три столетия»

В 2023 году Перми реально исполняется 300 лет! История города начиналась с поселка Егошихинского медеплавильного завода, датой его закладки считается 15 мая 1723 года. Одновременно с заводом были построены несколько деревянных зданий для администрации и рабочих завода. На старых картах Перми того времени как таковых улиц еще не было.

С чего начинается улица

По мере развития Егошихинского завода бурно разрастался постройками расположившийся неподалеку поселок. Центром его духовной и общественной жизни была призвана стать деревянная церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, заложенная в 1724 году.

В 1732 году поселок при заводе уже насчитывал 112 дворов с 302 жителями мужского пола, была отстроена цифирная школа. К концу 1735 года уже достигло 700-800 человек! К этому времени появился свой «большак» – главная улица. Всего же заводской поселок насчитывал 7 улиц, 4 переулка.

Первые улицы начали формироваться от церкви св. Петра и Павла и площади, располагающейся рядом. Прямо от церкви начиналась улица Нижняя, от площади в западном направлении вдоль Камы уходила Серединная, в юго-восточной части заводского поселка разместились несколько домов на улице Верхней. Все улицы пересекали несколько переулков.

От обозначений к именам

Первые улицы Перми в основном носили обозначения, определяющие их местоположение: Средняя, Нижняя, Верхняя. С ростом поселка появились новые здания с торговыми лавками, казенными учреждениями и предназначенные для жилья.

Со временем ул. Нижняя стала ул. Базарной, потом - ул. Торговая, сейчас - это ул. Советская. Совершенно логично, что центральную поселковую ул. Серединную затем назвали Петропавловской. Какое-то время она была Коммунистической, но затем ей вернули нынешнее историческое название. Чуть выше ее шла ул. Верхняя стала Дворянской – прообраз ул. Покровской, известной сейчас как ул. Ленина. Затем к ним добавились ул. Пучельникова (затем - Земляная), ул. Береговая (ул. Набережная), ул. Глотовская (ул. Плоская).

К 1780 году, когда Екатерина II объявила о намерении создать Пермское наместничество, поселок Егошихинского завода стал разрастаться границы от границы реки Егошихи вдоль камской оси.

К концу XVIII века и первой половины XIX века на карте губернского города Пермь в названиях улиц появилось благозвучие. Большинство улиц стали носить названия уездов Пермской губернии:

- ул. Ямская к началу XX века стала Большой Ямской;

- ул. Редутская – ул. Вознесенская;

- ул. Земляная – ул. Екатерининская;

- Широкий переулок – Кунгурский проспект;

- ул. Кузнечная – ул. Малая Ямская;

- ул. Набережная – ул. Монастырская;

- ул. Земляная – ул. Екатерининская;

- ул. Безымянная – ул. Офицерская;

- ул. Плоская – ул. Пермская;

- ул. Дворянская (ул. Рождественская, ул. Орловская, ул. Нагорная) – ул. Покровская;

- ул. Базарная (Заводская площадь, Чердынский проулок) – ул. Торговая.

Герои былых времен

После октябрьских событий 1917 года в Перми стали появляться «кумачевые» названия улиц, заменяя «мещанское» наследие прошлого:

- ул. Большая Ямская стала ул. Зиновьева и ул. Университетская, сейчас это ул. Пушкина;

- ул. Вознесенская – ул. Луначарского;

- ул. Биармская – ул. Плеханова;

- ул. Брюхановская ул. Толмачева;

- ул. Верхотурская – ул. Островского;

- ул. Далматовская – ул. Попова;

- ул. Дальняя – ул. Хохрякова;

- ул. Екатеринбургская – ул. Свердлова;

- ул. Ермаковская – ул. Решетникова;

- ул. 1-я Загородная – ул. Белинского;

- ул. 2-я Загородная – ул. Чернышевского;

- ул. Ильинская – ул. Свободная (ул. Швецова);

- ул. Ирбитская – ул. Матросова;

- ул. Камышловская – ул. Крисанова;

- Казанский тракт – ш. Космонавтов;

- Сибирский тракт – ул. Героев Хасана (от площади Карла Маркса и ул. Сибирской);

- ул. Красноуфимская – ул. Куйбышева;

- ул. Кунгурская – Красный проспект (Комсомольский проспект);

- ул. Малая Ямская включила участки от ул. Горького до ул. Куйбышева и ул. Краснова;

- ул. Мещанская – ул. 1-я Пролетарская (Осипенко);

- ул. Монастырская – ул. Трудовая (ул. Орджоникидзе, вновь – ул. Монастырская);

- ул. Набережная – ул. Окулова;

- ул. Обвинская – ул. 25 Октября;

- ул. Осинсая – ул. Жданова (вновь – ул. Осинская);

- ул. Офицерская – ул. Малышева;

- ул. Оханская – ул. Газеты «Звезда»;

- ул. Пермская – ул. Кирова (вновь – ул. Пермская);

- ул. Петропавловская – ул. Коммунистическая (вновь - Петропавловская);

- ул. Покровская – ул. Ленина;

- ул. Садовая – ул. Матвеева (ул. Революции);

- ул. Сибирская – ул. Маркса (вновь – ул. Сибирская);

- ул. Солдатская – ул. 1-я Красноармейская;

- ул. Спасская – ул. Тимирязева;

- ул. Торговая – ул. Советская;

- ул. Чердынская – ул. Клименко;

- ул. Шадринская – ул. Борчанинова.

Счет пошел на сотни

По информации портала mapdata.ru, на карте Перми сейчас можно найти 1928 улиц, проспектов, бульваров, переулков.

В пермском микрорайоне Разгуляй местами самая старая планировка города, по которой улицы шли вдоль реки Егошихи. По мнению пермских краеведов, одной из версий появления его названия могло послужить появлению здесь первых питейных домов, где народ кутил и пропивал свои кровно заработанные деньги. По другой версии, более приличной, раньше в Разгуляе было большое озеро, которое служило местом отдыха гуляний пермяков, катания на лодках.

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