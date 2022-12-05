«Я мыслил холодно и четко!». Студент рассказал, как спасал людей во время стрельбы в пермском вузе

Егору вручил медаль сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В тот день в перерыве между парами я зашел пообедать в столовую на первом этаже восьмого корпуса, - вспоминает студент колледжа профессионального образования Егор Долгих, на тот момент парню было 16 лет. - Мы стояли в очереди. Вдруг вбежала женщина и закричала, что в университете стреляют. Сначала ее слова никто всерьез не воспринял, но когда в корпусе начал раздаваться грохот выстрелов, все поняли, что это не шутки.

Я мыслил холодно и четко

Напомним, трагедия в пермском вузе случилась 20 сентября прошлого года, когда первокурсник Тимур Бекмансуров пришел на занятия с ружьем, заряженным картечью, и убил шесть человек.

В столовой в тот момент было человек 15, семеро - одногруппники Егора, остальные - незнакомые ему люди. Парень мгновенно догадался, что уходить нужно через служебный ход в кухне и позвал туда всех, кто в панике метался и не понимал, что делать.

- Мы выбежали на улицу, понимая, что дальше нам нужно покинуть территорию университета, - вспоминает Егор. - Паники не было, я мыслил холодно и четко. Мы побежали к парковке, ведь там через дорогу – отделение ГИБДД. Я сказал ребятам, что там безопасно, а полицейские обязательно помогут тем, кто остался в университете.

Егор Долгих хорошо понимает, что в тот момент счет человеческим жизням шел на секунды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские тут же направили на место ЧП несколько нарядов. Среди них был и Константин Калинин, который сумел обезвредить стрелявшего Бекмансурова.

Егор Долгих хорошо понимает, что в тот момент счет человеческим жизням шел на секунды, и чем быстрее подошла бы помощь – тем больше людей осталось бы в живых:

- Правильно поступил не только я, но и мои одногруппники. И я не назвал бы это подвигом, а просто долгом каждого нормального человека, - скромничает парень.

Спасла старшую подругу

Егору и еще двум детям-героям - Лизе Сакулиной и Ярославу Оппотерну (об их поступках подробно писала «Комсомольская правда») - тоже вручили Медаль Совета Федерации и памятные подарки от Главного Управления МЧС по региону.

Лиза, напомним, спасла свою 19-летнюю знакомую от утопления. Когда они вместе купались в речке, у старшей девушки начался приступ эпилепсии. 11-летняя Лиза несколько минут держала голову подруги над водой, чтобы та не захлебнулась. И только потом на помощь девочке пришел молодой человек, что купался неподалеку.

Лиза не смогла сдержать слез Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы особо не хвастаемся, гордимся, конечно, что дочка у нас такая растет: не растерялась в сложной ситуации, а том, что Лизу будут награждать медалью, у нас в поселке узнали лишь недавно, - говорит мама.

А маленькой героине настолько тяжело было вспоминать события того дня, что в момент, когда вручал ей награду и букет цветов, из глаз у нее потекли слезы.

Лизе Сакулиной и Ярославу Оппотерну тоже вручили Медали Совета Федерации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хочу сказать спасибо родителям!»

15-летний Ярослав Опотерн из Очера спас по время пожара четырех человек: маму, бабушку, брата и дядю. Парень проснулся первым, в половине шестого утра, увидел под потолком серый дым и понял, что горит их частный дом. Ярослав сильно испугался, но действовал в критической ситуации абсолютно правильно. На его счету – четыре спасенные жизни. Сейчас семья живет в новом доме.

- Спасая человеческие жизни, эти дети проявили настоящее мужество и отвагу, - отметил Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в момент награждения. – Мы должны отдать должное тем, кто в критические моменты, рискуя собой, приходит на помощь другим. В той ситуации, в которой мы сейчас живем, героизм, отвага, находчивость и решительность особенно востребованы. И хочу сказать спасибо родителям, у которых растут такие замечательные дети!

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